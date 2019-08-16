交往超多年…該分手or結婚？她分析3點「說進心坎」…你有勇氣嗎



▲你和另一半交往多久，曾想過要繼續交往然後結婚，或是分手別浪費時間了嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／蘋汝妹

「馬拉松戀愛症候群」：愛情長跑多年的情侶，在人生里程碑面對關係進展的取捨。第一次通常出現於大學畢業因重大選擇產生的差距，之後大約每隔四年發作一次。初期症狀：情緒低落、複合性焦慮、親密關係降至冰點並且比以往更需要個人空間。

細數交往的日子，說不出多完美，卻也說不上哪裡不完美，就這樣平穩過了幾年。想當初我們還很年輕，各擁理想與抱負，對於愛情更是懵懵懂懂。 相伴至此，青春如夜空繁星還在內心雀躍流動，但每當朋友問起「何時結婚？」只能笑而不答，心裡伴隨一陣涼風吹過。這道選擇題真的太難，能躲多遠，就先推多遠。

「就這樣了嗎？我該如何知道他就是對的人？」

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分手？不分手？這個決定像一條青春的核心肌群，牽動整個人生的狀態曲線。方向影響太深遠，要改變的生活幅度太廣，無論思緒走向哪條岔路，彼此好像都還需要一點時間。

對於自己的未來，目標還有點迷惘，對於職涯的下一步，內心還有些嚮往。關於戀愛這件事，從前五年的穩定感，走向後五年的不安感，愛著愛著容易失了方向，比起愛情更像親情，不確定他就是那個對的人，但說到放棄，想起一起走過的日子，心裏就是捨不得。



▲當你幸運的遇到一個你愛且也愛你的人，交往多年仍會面臨結婚or分手的課題。（示意圖／記者黃克翔攝）

「如果這段愛情鬆開了手，我還有幾個十年？」

最令人害怕的是，面對愛情，你看到自己的自私與恐懼。「說愛有多愛，最愛的到底是自己。」好像人生花費了多少的時間投入，就得回收相對的利潤般把愛情當做一種生活資產在經營。親愛的，你知道這世界每天有多少失戀的孤寂醉倒在生活的淚海間？有多少暗戀的心緒消滅在無聲的夜空裡？沒有回應的愛情，本來才是這個世界的常態。

只是你剛好很幸運，遇到一個你愛的人也愛著你。沒有鬆不開手的愛情，只有不願放過的自己，現在卡住你的命題，無關未來，無關愛情，純粹是心裡的「執念」而已。

你有沒有想過還有一種可能：在這段關係裡，徬徨的不只是自己。

「閉著眼再等等，等到真正得決定的時候吧。」

因為沒有遇到更好的人、沒有遇到更值得放棄愛情的可能，既然搭上了船，不妨就隨著命運四處漂泊？進退兩難的關係，最後往往演變成騎驢找馬的悲劇。我們順著年紀，讓該順水成舟的事情上了岸，或是等到瘋狗浪席捲而來，航道出軌的那天，同船的人一起翻覆共患難。

我們永遠不會知道，沒有這段愛情會怎麼活下去，除非你有所選擇。

在這段馬拉松戀愛症候群發作的時候，你可能會特別討厭眼前這個沒有勇氣的自己，難以接受自己漸漸地活成了「過去最討厭的大人」，卻又感受到年齡帶著我們共鳴身為大人最脆弱、最沒有安全感的赤裸時刻。

如果不想隨著社會標準、世俗眼光隨波逐流，你更應該要正視自己最不堪的一面，因為這些的秘密沒有人會知道、因為這片天空的陰晴圓缺，只有你的視野看得最明瞭，那些心裡最過不去的缺角，才是應該前進的方向。

接下來這段路不容易，但是終點站總有一天會來臨，當你勇敢踏出第一步，你會發現原來沒有任何人有資格批評你、阻擋你或是替你做出任何決定，因為沒有誰，會比你更珍惜自己。

本文經《蘋汝妹。戀愛食記》授權轉載，《終點站分手vs.結婚？「馬拉松戀愛症候群」放棄更需要》

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