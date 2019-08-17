她靠地瓜葉狂鏟16kg！醫見「肉山大崩塌」驚呆　傳授這時候吃才對





▲你喜歡吃地瓜葉嗎？高纖維又能抗氧化，超便宜有著「平民界蔬菜王」的美名。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導



想要減肥，許多網友追隨網路上的「OO蔬菜減肥法」，三餐只吃單一食物，小心瘦不了，還會引來一堆副作用！中醫師鄒瑋倫分享，曾遇一名女患者三餐靠著吃「地瓜葉」減肥，雖然狂鏟16公斤肉肉，身體卻也因此整組壞了了，得不償失。地瓜葉究竟該怎麼吃、吃多少才能減肥兼補充營養，專家一一分析。

育有2歲大女兒的媽媽佩姬在《媽媽好神》分享貪吃經驗，過年過節都會回公婆家的她，看著滿桌豐盛菜餚總控制不了，造成飯後血糖指數直飆150mg/dl（健康血糖指數：空腹低於100 mg/dl、飯後140 mg/dl），於是在婆婆激推下，在吃完大餐的下一頓，必會嗑一大盤地瓜葉，DIY500C.C.地瓜葉牛奶再加一盤地瓜葉，超有飽足感。現在血糖穩定、排便也順暢很多，感覺身體「很乾淨」。

地瓜葉的營養價值有目共睹，營養師劉怡里解釋，控制血糖的首選蔬菜就是地瓜葉，但正確食用時機應在「飯前」，享用大餐前可先燙一盤燙地瓜葉食用，以增加膳食纖維，避免大吃大喝，或一不小心吃太多也能穩定血糖。但若給減肥中的孩童食用，則不建議川燙，而要加點油拌炒，因油脂可增加飽足感，也能提升裡頭維生素A，不只能減肥，還有助於護眼。

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▲有女生三餐只吃地瓜葉減肥，成功甩掉16公斤，副作用卻如排山倒海而來。（圖／截自《媽媽好神》Youtube）

鄒瑋倫也說，一天吃2個拳頭約300公克的地瓜葉即可達到營養效果，聯合國「亞洲蔬菜中心」曾進行10大抗氧化食物評比，地瓜葉名列前茅。但要小心吃錯問題多，曾有女患者三餐靠著吃「地瓜葉減肥」狂瘦16公斤，卻因脂肪量、碳水化合物和蛋白質嚴重不足，導致月經2年沒來，蘋果肌掉到嘴角，就連胸部也大走山，變成「太平公主」。

鄒瑋倫建議，想要減肥勿採單一食物，實在太危險了！可烹煮地瓜葉皮蛋、地瓜葉鹹蛋、地瓜葉粥或是地瓜葉炒豬肉等等加入多元化食材，即使瘦身仍須顧及營養均衡，避免單一食物造成營養不良，減肥減出一身病。





▲地瓜葉可阻止癌細胞生長，降低罹癌機率。（示意圖／記者傅誠攝）

地瓜葉價格親民，易咀嚼好消化，高纖維的特性又被稱為「平民界蔬菜王」。毒物專家招名威指出，地瓜葉富含胡蘿蔔素、葉黃素、維生素A、C等營養素，還含有「吲哚素」可阻止癌細胞生長，促進癌細胞凋零，降低罹癌率。它還能預防便祕、強化視力，被封為「夏季綠葉冠軍」。

招名威解釋，地瓜葉能去除血液中多餘的三酸甘油脂，降低膽固醇，間接預防高血壓，也可促進心臟代謝跟循環，增加心血管系統的健康。女生若多吃地瓜葉搭配豆製品、蛋白質或是其他富含多元不飽和脂肪酸的食物就能進一步幫助身體吸收養分，改善更年期的不適症狀。

但招名威也提醒，由於地瓜葉含鉀量較高，因此筋骨不好的人可以多吃些，但糖尿病、水腫或是洗腎的患者，就要控制地瓜葉的攝取量。此外，地瓜葉更不建議生食，以免因胰島蛋白酵素抑制成分影響消化，造成腸胃不適。