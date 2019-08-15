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木瓜無法讓胸upup！營養師打臉「豐胸迷思」...吃這些效果↑

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記者林妤柔／綜合報導

為了穿衣服好看，女生都希望自己胸前多點料，聽信網路傳言，不斷吃木瓜、喝豆漿，有時卻不見起色，身體反而圓了一圈。多吃木瓜到底有沒有功效？對此，營養師黃曉彤就要在頻道《酷的是米袋》，提供正確的知識給我們。

想要豐胸，就要吃木瓜燉排骨或木瓜牛奶？黃曉彤說，這觀念其實是錯的。雖然木瓜含豐富的木瓜酵素，幫助蛋白質消化分解，進而促進發育，但若要說木瓜幫助豐胸這種說法，其實還是蛋白質的效果比較大，而非木瓜本身。

也曾聽過謠傳，多吃炸雞有助於豐胸，黃曉彤直呼，這其實是沒有根據的說法，因為網路上說雞肉有施打生長激素，能促進胸部發育，但關聯性仍有待商榷。與其聽信這些謠傳，她奉勸大家在青春期時均衡飲食，攝取好的蛋白質，不要過度節食，才是促進胸部發育最好的方法。

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▲內衣,豐胸,按摩,美胸,罩杯,。（圖／pixabay）
▲均衡飲食、攝取好的蛋白質，才是促進胸部發育最好的方法。（圖／翻攝自pixabay）

中醫師彭溫雅接受《康健雜誌》訪問時也提到，豐胸沒有訣竅，最重要的就是要「營養均衡」，一定要吃三餐、並且每餐都要攝取五穀雜糧、蛋白質和維生素，必須先均衡攝取營養，再額外添加豐胸食物才可能有效果。

彭溫雅指出，蛋白質是豐胸很好的營養素，像是豆漿加芝麻粉、酪梨加雞蛋一起食用，都對豐胸很有幫助。另外，海鮮類其實是很推薦的豐胸食物，海鮮富含微量元素，其中鋅跟銅可以刺激胸部發育，有助於產生女性荷爾蒙，像是牡蠣、蛤蠣都很有幫助。

關鍵字： 酷的是米袋 黃曉彤 飲食健康 胸部 發育
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