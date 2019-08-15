台中婦彎腰搬重物「褲底濕一包」　懸掛手術助解決「濕守」窘境

▲台中婦人長年尿失禁，日前因搬重物在眾人前「濕守」，經手術後擺脫窘境。圖非當事人。（圖／亞大醫院提供）

記者陳玉／台中報導

台中40歲張婦10年前生完二寶後，便長年受尿失禁所擾，原本以為是產後正常現象，直至日前中元普渡準備供品，因彎腰搬重物不慎在眾人面前「濕」守，讓她相當尷尬，赴醫治療確診為「應力性尿失禁及膀胱脫垂第三期」，透過陰道單切口懸吊手術後，才終於擺脫漏尿窘境。

亞洲大學附屬醫院婦產部部長洪滿榮表示，張婦尿失禁症狀長達10年，因聽聞周邊許多親友產後也有類似症狀，認為「我和大家都一樣」，即便生活中需經常更換護墊，有時甚至產生異味，仍選擇置之不理。

請繼續往下閱讀...

▲醫師洪滿榮建議，女性若有漏尿問題，可透過減重、避免搬重物等方法來改善。（圖／亞大醫院提供）

洪滿榮指出，婦女因骨盆底肌肉鬆弛，當腹部用力時，膀胱頸和尿道會受腹壓推擠而下墜，如咳嗽、打噴嚏、提重物、運動、大笑等，都容易使尿液不自主漏出，稱為「應力性尿失禁」，好發於自然產且產程遲滯的經產婦、生產胎數多、年紀大、長期便秘、久坐不運動、肥胖等婦女，雖然症狀容易影響生活品質，許多患者卻因害羞而選擇隱忍不說。

洪滿榮說，應力性尿失禁發生初期，可藉由膀胱訓練和提肛運動，達到穩定和增強肌肉的效果，或透過藥物幫助尿道收縮、裝置陰道內子宮托以支撐尿道及膀胱、電刺激治療、骨盆底運動訓練等，但若上述保守治療皆無效，則可考慮手術治療。

洪滿榮建議，有應力性尿失禁問題的民眾，可透過減重、避免搬重物、規律時間解尿、解決便秘問題、少喝含咖啡因的飲料等方式，改善漏尿問題，赴醫檢查前應備妥解尿日記，和服用的藥物紀錄，有助於醫師診斷，才能對症下藥。