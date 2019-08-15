手搖茶風波！含糖飲料害健康...專家推8撇步無痛戒掉

文／謝佳君採訪整理 圖／pixabay

國內手搖飲品牌最近因為牽扯政治敏感議題，讓許多人發起「拒喝」抵制，甚至牽連品牌眾多，有網友不知還能喝哪一家，索性趁機戒掉手搖飲。

只不過，有些人對於手搖飲幾乎到了「上癮」、「中毒」的境界，根據103～106年「國民營養健康狀況變遷調查」，9成以上學生（國小～高中）、74.7％的19～64歲成人及40.5％的65歲以上老年人，每週至少喝1次含糖飲料，且其中4成民眾每週至少喝7次以上。

尤其台灣的手搖飲料店林立，要戒掉可沒那麼容易。根據財政部統計，截至今年（2019）5月底，全台有18,379家飲料店，短短不到一年半就增加1000多家，比便利商店13,100家還「便利」，大約每1200多人就有1家飲料店。

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其實，早在這次風波之前，國內就有企業在公司內發起戒掉手搖飲計畫，無關乎政治立場，更在意的是員工健康和環保。

（迪芬尼聲學科技公司為了幫助員工戒掉手搖飲，先從與公司附近的現打果汁店簽約，以價錢優惠為誘因，希望員工先從少喝少買含糖飲料開始做起。圖片來源：pixabay）

含糖飲料害健康 企業帶頭幫員工戒手搖飲

「手搖飲風波之前，公司就開始推動戒掉手搖飲計畫了！」專門設計及製造音響系統的迪芬尼聲學科技公司，不僅關注CSR（企業社會責任），也重視員工健康，今年參與《康健》所舉辦的「CHR健康企業公民」活動，許諾一年內，員工購買手搖飲的數量降低40％。

迪芬尼負責員工健康計畫的人資專員潘立君說，以往每到午餐或下午茶時間，常常人手一杯手搖飲，部門也常團購飲料，有時不是為了口渴而喝，喝的是一種「心靈療癒」。雖然同仁平均年紀較輕，健檢沒有太多紅字，「這1、2年沒狀況，但誰知道5年、10年後會是怎麼樣？」潘立君說。

手搖飲料店多半使用便宜的人工合成高果糖糖漿，研究發現會造成脂肪肝、心臟病、高血脂、痛風、失智及癌症。

迪芬尼除了公司內提供茶包、可可、穀片等健康飲品，無限暢飲的咖啡也只提供牛奶，沒有糖包和奶精。今年他們更進一步和附近的現打果汁店簽約，員工購買享優惠，希望先從價錢誘因改變習慣，讓員工慢慢從喝珍珠奶茶改喝新鮮果汁；此外，也會開辦健康講座，鼓勵員工戒掉手搖飲。

（專家一致推薦，開水還是最好的飲料，可以加片水果、甜菊葉、薄荷或檸檬冰塊也不賴。圖片來源：pixabay）

擺脫手搖飲 你可以這樣做

戒手搖飲並不容易，以下是專家建議的無痛戒含糖飲料撇步，只要跟著做，就有機會跟手搖飲說掰掰。

1.有糖混無糖，混出名堂：有糖、無糖飲料以1：2比例稀釋，漸漸減少有糖飲料的比例。

2.準備替代品，來杯氣泡水、無糖檸檬茶：氣泡的刺激，同樣能創造滿足感，加片水果、甜菊葉、薄荷或檸檬冰塊也不賴；或是來杯香草茶，如洋甘菊、玫瑰草、菊花茶等，能同時帶來味覺及嗅覺滿足。

3.朋友請客，點杯無糖奶茶吧：當朋友要請客、盛情難卻時，點無糖珍珠鮮奶茶或無糖奶茶，但珍珠不要吃完，領了人情又不至於攝取過多糖分。

4.自備開水，溫的更好：喝溫開水可促進新陳代謝，透過排除尿液、汗，以及糞便清除體內廢物，每天至少1500cc白開水，記得分次慢慢喝。

5.實在想喝含糖飲料時，去刷牙：口腔清潔了，就不想再吃東西了。

6.繞條路走，避開手搖飲料店：營養師李婉萍記得以前等公車的站牌後方就是手搖飲料店，「一邊等車，一邊掙扎著要不要轉身買一杯，」為避免陷入糾結，多走點路、換一站等車吧。

7.減少頻率，擺脫控制：若習慣每天1杯含糖飲料，先改成一週3杯，逐步遞減到兩週3杯、一個月2杯。

8.備個擴香石，壓力大時吸一下：芳療是透過嗅覺感官刺激並滿足大腦的方式。在辦公室或隨身包包裡備一個擴香石、聞香棒或薰香，選擇喜歡的精油，壓力大時吸一下。

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