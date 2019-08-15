森永牛奶糖有奶！　食藥署撤名單「拒道歉」：檢驗方法沒問題

▲森永牛奶糖不含奶是大烏龍！食藥署10時說明檢驗結果。（圖／翻攝官網）

記者嚴云岑／台北報導

森永牛奶糖不含奶是大烏龍！食藥署13日公佈中元節食品稽查專案結果，不合格品項中驚見森永牛奶糖，且有2項產品上榜，在網上引發熱議。但台北市衛生局提交稽查報告後，確認產品含奶後，食藥署已於14日晚間緊急移除名單，今（15）日亦召開記者會強調，「檢驗方法沒問題」，也不會針對損害商譽一事，向業者道歉。

食藥署北區管理中心副主任鄭維智表示，此次中元節稽查專案，合格率高達98%以上，森永牛奶糖雖然在公告的real-time PCR中結果為陰性，但北市衛生局檢驗結果顯示，牛奶糖產品的確含有奶粉、煉乳、乳清蛋白等乳製品，食藥署收到公文後，第一時間就將產品從不合格清單移除。

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鄭維智提到，食藥署是站在消費者立場，趕在中元節前公佈稽查結果，「公告的檢驗方法本來就有但書，因都需搭配查核才能確認，檢驗結果合格就更正資訊，不合格就裁處。」現在名單已撤除，相信公司商譽不會受影響，食藥署也拒絕向業者道歉。

▲食藥署北區管理中心副主任鄭維智 。（圖／記者嚴云岑攝）

森永製菓股份有限公司副總經理潘信諺被詢問到是否對影響商譽提出救濟一事回應，要在茫茫商品中找出違規品項實屬不易，對於政府想把關食品安全決心，公司方非常認同，至於檢驗方法合適與否，只能由衛福部決定。但昨日新聞報導後，網路上的確收到許多回饋，「很多人都在臉書上問我們到底有沒有加奶」。

食藥署研檢組組長王德源表示，real-time PCR多用在「葷食」的檢驗，適用於鴨血、肉乾等加工程序比較單純的食品上，看其中是否有摻雜不同種類肉品，但產品若經高度加工，DNA會因核酸裂解，讓檢驗結果為陰性，因此一定要搭配第一線結果做確認。

王德源強調，食藥署並不會因此次風波，修改檢驗方法，「方法本身是沒有問題的。」他提到，坊間也有一些產品，可透過抗體檢驗奶製品，但用這這類高溫加工的產品中，試劑一樣會失靈，因此還是得回到源頭端查核，才能得出完整結果。