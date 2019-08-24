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獨／看眼科被要求「脫褲」？　別慌！這菌沒揪出下場是「角膜溶解」

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▲淋菌性結膜炎。（圖／陳宏吉醫師提供）

▲淋菌性結膜炎是細菌性結膜炎的一種，嚴重恐致角膜溶解。（圖／陳宏吉醫師提供）

記者嚴云岑／台北報導

眼睛是靈魂之窗，若感覺到異常，千萬別拖！一名20多歲的男子，日前因眼睛疼痛、視線模糊就醫，檢查發現結膜嚴重充血，還併有部分角膜溶解。詢問最近去過哪些場所時，病患總是支吾其詞。醫師猜出端倪，請跟診護理師把門帶上，先到診間外等一會，再請病患脫掉褲子，果然證實是這隻「菌」惹的禍。

「眼睛刺痛、發紅，可能是結膜炎作祟。」長庚醫院眼科部主治醫師陳宏吉表示，結膜炎可分為病毒性、細菌性、過敏性3大類。細菌性結膜炎通常是個人衛生習慣所致，患者感染後，經常會眼睛發紅、分泌物變多侵犯到角膜，還會伴隨有畏光症狀。

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陳宏吉提到，大部分葡萄球菌或鏈球菌所形成的角膜炎，只要經抗生素治療就能恢復，但臨床上偶爾還是會見到棘手的案例，例如「淋菌性結膜炎」，顧名思義為造成淋病的超級細菌「淋病雙球菌」跑進眼睛所致，若放任不理，恐造成角膜溶解，除了影響視力外，也會讓白內障、青光眼提早報到。

▲長庚醫院眼科部主治醫師陳宏吉 。（圖／陳宏吉醫師提供）

▲長庚醫院眼科部主治醫師陳宏吉 。（圖／陳宏吉醫師提供）

陳宏吉表示，淋菌性結膜炎真的很罕見，「每年大約只會遇到一位」，而患者又以年輕男性居多，推測與性生活複雜有關。由於患者並不會主動揭露「性史」，加上症狀初期與其他細菌性結膜炎相似，他只要遇到患者講話開始吞吞吐吐，就會請患者脫掉褲子，「通常只要下面有症狀，就八九不離十了。」

陳宏吉說，淋病是透過接觸傳染，加上細菌在空氣中無法久活，因此不太有機會經由摸公車、捷運扶手感染，而淋菌性結膜炎若未及時給予特定抗生素，細菌恐持續侵犯眼球，造成視力永久損傷，提醒民眾若出現眼睛不適，又剛好有去過風月場所，千萬不要隱瞞，以免耽誤最佳治療時機。

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