▲睡前喝「30ml高粱酒」可治鼻過敏？中醫點出「兩極化」結果。（圖／打噴嚏示意圖／曹悅華提供）

記者嚴云岑／台北報導

夏天冷氣吹不停，過敏性鼻炎患者噴嚏也打不停。近日坊間流傳一帖偏方，只要睡前喝30毫升高粱酒、連續喝一個月，就能改善過敏症狀，也有不少民眾分享成功經驗。對此，中醫師表示，高粱酒性屬溫，雖然部份寒性體質患者飲用後，的確可減少患者寒症，但卻會同時增加體內濕氣，對於寒熱兼夾的患者，恐加劇發炎反應，讓鼻炎更嚴重。

長庚醫院中醫內科主治醫師林意旋表示，常見的過敏有皮膚過敏與鼻過兩大類，現正值暑濕季節，皮膚過敏患者較鼻過敏患者來得多，且高粱屬濕熱性食物，不建議多喝。

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鼻過敏則分「風寒型」與「風熱型」兩大類，前者以早晨起床打噴嚏、流透明鼻水為主，後者多以鼻涕倒流作為表徵，鼻涕顏色偏黃、咳嗽帶痰。若屬於體質偏寒者引起的鼻過敏，喝了高粱酒後，或許有望減少寒症，進而改善過敏。

不過，林意旋強調，以中醫角度來看，高粱雖屬溫，喝多了卻容易引發濕熱，在解決體內寒氣的同時，也增加患者的濕氣，「台灣本身濕氣就重，其實不太適合」。再者，若患者為了治過敏長期飲酒，未來恐引發酒精性肝炎、肝硬化，甚至食道病變，可謂得不償失。

▲睡前喝「30ml高粱酒」可治鼻過敏？中醫點出「兩極化」下場。（圖／記者李毓康攝）

此外，體內濕氣增加，會增加腹脹、消化不良等腸胃道症狀，部分患者還會出現皮膚濕疹或汗皰疹。而鼻子過敏有些為寒熱夾雜所致，若此時再喝高粱，就會讓鼻腔發炎加劇。

林意旋表示，她從醫多年來，雖未聽聞高粱酒治過敏的說法，但臨床上曾遇過不少過敏性鼻炎個案，回診時原本透明的鼻涕變黃色，一問之下，病患才坦言有偷喝酒，其引發的濕氣，也直接反映在症狀上。

「治療鼻過敏，還是要遵守正規療法。」林意旋強調，風寒型鼻過敏，可服用辛夷散、小青龍湯等祛散風寒；風熱型治療上以清瀉肺熱、宣通鼻竅為主。當過敏症狀緩解後，也可選用玉屏風散、香砂六君子湯、補中益氣湯等，改善體質。

而過敏性鼻炎除了體質外，也與環境有關。林意旋建議，患者除了搭配中藥治療外，也應盡量少吃冰品、茶葉、西瓜、芒果、奇異果、柳丁等寒性食物，並少開電扇，減少灰塵揚起機會。此外，搭配適當的運動，也有機會改善過敏體質。