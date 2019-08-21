台兒童便秘率逾三成　醫師點名「奇異果、芭樂」緩解最有效

▲便秘不只發生在成年人身上，馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧指出，台灣兒童便秘發生機率高達32.7%，建議多吃奇異果或芭樂，補充膳食纖維。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷）



記者鍾欣妍／採訪報導

很多成年人因為工作壓力太大，或是生活習慣造成便秘，但這樣的問題也可能發生在小朋友身上。馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧指出， 台灣兒童便秘的機率高達32.7%，「也就是全世界來講，我們算是兒童便秘非常嚴重的國家。」

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▲馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧（圖／黃瑽寧提供）

很多成年人因為工作壓力太大，或是生活習慣造成便秘，但這樣的問題也可能發生在小朋友身上。馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧指出， 台灣兒童便秘的機率高達32.7%，「也就是全世界來講，我們算是兒童便秘非常嚴重的國家。」

▲爸爸媽媽要注意了，台灣兒童便秘好發於嬰幼兒、初入學兒童和國高中生三時期。（圖／記者謝婷婷攝）

黃瑽寧表示，台灣孩子可能一個禮拜大便不到三次，還可能每次糞便的都很粗、很硬，甚至會流血、會痛，這些都會讓小孩本身很受挫。此外，便秘盛行率與學童的年齡呈現負相關，愈小愈容易患病，7歲和8歲兒童患病率為39.6％，9歲和10歲兒童為34.0％，11歲和12歲兒童為24.9％。

▲要改善兒童便秘問題，膳食纖維的量是關鍵，醫師建議每天吃一顆奇異果或半顆芭樂。（圖／廠商提供）

尤其兒童便秘問題好發於三個成長期，嬰幼兒容易因為添加副食品，導致排便不順，初入學兒童或國高中生，也會因為陌生環境和課業壓力，便秘跑來攪局，這時醫師點名，吃高纖蔬果緩解便秘最有效，膳食纖維屬於益菌生，為好菌的能量來源，有助於增加好菌，減少壞菌，進而促進排便健康。黃瑽寧以芭樂和奇異果舉例，「這兩個水果CP值很高，其實只要吃一顆奇異果，或半顆的芭樂，基本上我的膳食纖維，就大概達到固定的份量。」

▲吃高纖蔬果能緩解便秘，尤其奇異果富含水溶性膳食纖維和維生素C。（圖／記者謝婷婷攝）

但爸爸媽媽要注意了，檢視小朋友的每日三餐，蔬果的攝取量吃多不如吃對。黃瑽寧強調膳食纖維，就是年齡加五計算，「假設四歲的小孩加五，就是他每天需要九克的膳食纖維。早餐吃半顆芭樂，中餐吃一顆奇異果，晚餐再吃一份其他青菜水果、五穀雜糧，其實一整天膳食纖維的量，就還滿足夠的。」

吃水果還有一個好處，就是除了補充膳食纖維，還可以同時吸收維生素C，維生素C 對於先天免疫系統（延長嗜中性白血球的有效壽命）和後天免疫系統都有所幫助。同時高膳食纖維，又高維生素C的水果，包括：芭樂、奇異果、與柑橘類水果。其中黃金奇異果可有效調節免疫系統，根據研究顯示，學齡前兒童（2 - 5歲）定期食用黃金奇異果，可整體降低感冒和流感疾病的發生率。維生素C除了是免疫力不可或缺的營養素之外，在二○○○年的《胸腔》（Thorax）醫學雜誌一項研究中，發現六到七歲的兒童，若攝取足夠「奇異果或柑橘類」水果，可減少氣喘及過敏性鼻炎流鼻涕的機率。因此吃高膳食纖維，又高維生素C的水果，對於便秘加上易受病毒感染及呼吸道過敏盛行的台灣兒童來說，是摸蛤仔兼洗褲，一舉兩得的健康習慣！