雙北爆首例登革熱！衛生局抓孳生源「最高罰1萬5」

▲新北市中和區確診首例本土登革熱病例。（圖／新北市衛生局提供）



記者趙于婷／台北報導

新北市中和區確診首例本土登革熱病例，台北市衛生局接獲通知後隨即橫向聯繫環保局與文山區健康服務中心，立即啟動防疫工作。衛生局疾管科科長歐佳齡提醒，若發現孳生源，經通知限期改善仍未改善者，依據傳染病防治法第25條及第70條，處新臺幣3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰。

新北市確診個案為中和區秀景里40歲男性，經調查該案8/6出現發燒、頭痛、肌肉痛等症狀就醫，第三次就醫後因登革熱快篩陽性於8/12，由於該民眾於潛伏期間無國外旅遊史，研判可能於住家或活動地周圍感染，感染源刻正釐清中，目前已掌握接觸者共8人，其中1人曾於8月5日出現發燒，已採檢送驗。

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歐佳齡指出，今（14）日上午進行病媒蚊密度調查，發現多個積水容器，已開立2張傳染病源改善通知單，安排明日辦理複查，下午針對個案活動地半徑100公尺再次進行巡檢與化學防治，以避免疏漏，並依地形、地勢評估擴大逾半徑100公尺進行防治。

歐佳齡提醒，徹底清除孳生源是登革熱防治的根本，民眾要主動檢視、清除戶內外環境積水容器，避免蚊蟲孳生，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，一定要儘速就醫並告知活動史，若有登革熱防治與通報相關問題，可撥打北市衛生局防疫專線02-2375-3782。