準到爆！抖揭「最沒耐性」星座男Top4　第1名光速翻臉…他上榜了？



▲妳身邊也有一個翻臉比翻書還要快的沒耐心男友嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

很多男生不見得是大男人主義，但就是很沒有耐性，或是總是給人一種容易發脾氣的狀況，許多女生總是很容易被這種天生沒耐性又火爆個性的星座男給嚇到，最後也使得愛情容易產生很多不愉快的狀況，到底哪些星座男的個性就是超級沒耐性呢？就讓亞提米斯帶妳一起來看看，超沒耐性的星座男生到底是哪些人吧！

第4名：獅子男

大部份的時間，獅子男是可以懶就懶到底，反正事不關己、己不關心，但是一旦工作或實際上的許多事已經逼到眼前不能不處理時，很多獅子男就會開始變得很沒耐心，開始怪東怪西，甚至於會怪罪他人為什麼能力那麼差。

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有些時候獅子男的沒耐心是得怪自己，只不過他們通常都會先去檢討別人。像是如果一起旅行趕不上車，原因可能是獅子男睡晚了，但是他們通常會怪另一半或朋友沒有提早叫他們，害得又得多等多少時間，讓身邊的人很傻眼。

第3名：天蠍男

天蠍男是隱性的沒耐心，通常會用臉色來表現出他們心情上的不爽，通常是交往之後女生才會發現，看起來很穩定很神秘的天蠍男，事實上非常的沒耐性，遇到事情雖然不見得會馬上抓狂，但是臉色常常會變得很快。

許多的天蠍男是隱性的獨裁，加上容易讓身邊的人也掃到颱風尾，像是如果工作方面上有太多同事在拖時間又沒辦法叫得動，又剛好女朋友也是這樣的慢吞吞，天蠍男可能就連講都不會講，一次把氣通通給出在女朋友身上，讓很多女生被罵得莫名其妙。



▲牡羊男的沒耐性只是一陣子，來得快去得也快，常常發作女友已習慣。（圖／翻攝自PAKUTASO）

第2名：牡羊男

對於牡羊男上榜，大部份的人應該不會覺得意外，因為牡羊男的耐性真的是頗低，他們天生個性就很急，加上處事走的是直接路線，所以更容易給人非常沒有耐心的不良印象，只不過牡羊男比較像火柴，點得快、燒光的速度也快。

牡羊男的沒耐性通常是一下子就過去了，有時事情一過，他們還會忘記自己發過脾氣，這種很樂天的個性也算是件滿好的事，但對於身邊的人而言，就是一種有點可怕的壓力，不過幸好經常沒耐心，女朋友大概也已經習慣了。

第1名：雙子男

許多人恐怕都會覺得雙子男的EQ是非常好的，怎麼可能會沒耐性又易怒呢？其實雙子男天生就是不太能夠承受壓力，加上如果處理一些事上是有時間限制的，很多雙子男就會變得脆弱易怒容易抓狂，讓很多人嚇一大跳。

雙子男天生就不喜歡太笨的事情或太慢的狀態，他們的腦袋真的轉得很快，但面對到沒辦法跟他們轉得一樣快的人時，雙子男就很容易有種精神不適直到崩潰的狀況，加上嘴巴永遠動得比腦袋快，變臉的速度也讓人吃驚。

本文作者：亞提米斯，星座塔羅專欄作家，亞提米斯相信：每個人都能夠掌握自己的命運、開創自己的未來。美好的未來永遠是要靠自己去開拓的，只要用對方法，幸福就離我們不遠。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅

