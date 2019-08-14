▲驚！森永牛奶糖疑「不含奶」 2產品動物性成分檢驗呈陰性 。（圖／翻攝官網）

記者嚴云岑、趙于婷／台北報導

食藥署日前公佈中元節食品稽查專案結果，不合格名單上驚見知名零嘴「森永牛奶糖」。食藥署表示，桃園市衛生局抽查發現，森永製菓公司旗下的2件牛奶糖產品，在動物性成份檢驗上均為陰性，也就是不含奶，目前全案已交由台北市衛生局稽查中。

食藥署108年中元節食品稽查專案共抽驗912件食品，共完成900件檢驗，其中有13件不合格，不合格率為1.4%。森永製菓公司生產的「森永牛奶糖」與「森永黑糖黑芝麻牛奶糖」，外包裝雖標示為奶素、含全脂奶粉，但動物性成分檢驗的定性師篩選及牛成分卻均為陰性。

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食藥署北區管理科長王慈穗表示，宣稱是奶素或蛋素的產品，在動物性成分檢驗上，理應出現陽性反應。但若添加的量太少，或在過程中有多層次加工，就可能造成DNA、胺基酸序列改變，讓檢驗結果呈現陰性。

▲食藥署中元節食品稽查專案不合格產品清單中，驚見森永牛奶糖。（圖／翻攝食藥署網站）

目前食藥署已責成台北市衛生局依照實際生產情形進行後續調查，王慈穗表示，若涉嫌標示不實，可處3萬至300萬罰鍰，易生誤解則可處4至400萬元。但她強調，因中食品稽查專案執行時間較短，「衛生局一發現異常就送上來」，若後續稽查發現檢驗結果有誤，食藥署會隨時更新資訊。

台北市衛生局食藥科科長王明理指出，已經在6日約談過台灣公司，業者解釋牛奶糖是高度純化精煉加工的食品，在烹煮的過程中有段時間會超過攝氏120度，可能在高溫時破壞原本的DNA，認為食藥署使用的檢驗方法有上限，並無法完整評估。

王明理表示，目前已取得品管等相關資料，資料也顯示原料中有用奶粉，已請業者再提出更詳細的原料成分、投料比例等報告，並再做進一步查驗。