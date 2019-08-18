▲噁！溪水洗隱形眼鏡戴入「蟲」，11歲男童角膜被「啃到潰爛」。（圖／溪邊戲水資料照，與文中當事人無關／記者季相儒攝）

記者嚴云岑／台北報導

夏天到郊外露營，千萬別拿隱形眼鏡去溪邊洗！一名11歲的男童，到國外參加營隊，晚上戴角膜塑形片前貪圖方便，直接用營地附近的溪水沖洗，隔天起床後，出現視力模糊、疼痛畏光等症狀，雖至當地醫院就診，卻查無病因，直到5天後返台，被家長帶往醫院就診，才知阿米巴原蟲感染，但因太晚發現，部分角膜已遭啃食潰爛，視力恢復無望。

阿米巴原蟲存在於環境中，湖泊、河川、溫泉等活水，以及游泳池、大眾浴池甚至水管、下水道、空調等供水系統，都能發現其蹤跡。

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收治患者的長庚醫院眼科部主治醫師陳宏吉表示，阿米巴原蟲鑽入眼睛後，潛伏期長達2至4天，初期眼睛看起來無異狀，患者會只覺得視力模糊，白天有點畏光，若未及時揪出感染源，阿米巴原蟲會持續啃噬角膜，症狀嚴重者，甚至需要更換角膜，才能挽回些許視力。

▲阿米巴原蟲入侵眼球造成視神經發炎。（圖／陳宏吉醫師提供）

陳宏吉說，根據臨床經驗，他每年約收治2至3名阿米巴原蟲入侵眼睛個案，該名男童是最嚴重的案例。近期則遇到一名30多歲的修車工人，在工作過程中，遭車子噴出的不明液體滲入眼睛，回家後僅摘掉隱形眼鏡，並未就醫。直到2、3天後視力越來越模糊，才趕緊到醫院檢查，果然在眼睛中發現蟲體，所幸經及時治療，只留下一部角膜結痂。

陳宏吉提到，阿米巴原蟲感染眼睛後果嚴重，但因感染案例不多，並非每間醫院都會儲備藥物，以致有些個案確診後，還要等到1周才能與藥廠或他院調到藥品。

為了避免眼睛受到不可逆損傷，陳宏吉建議民眾，平時就應遠離感染源。夏天參加戶外水上活動，盡量戴拋棄式隱形眼鏡，也絕對不要用溪水等活水洗眼睛或隱形眼鏡。如果要到溪裡游泳，可以配戴蛙鏡保護眼睛，若眼睛碰到生水或不明液體，出現疼痛、視力模糊等症狀，也要盡快到醫院檢查。