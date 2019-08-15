吃辣、生菜減肥「害妹妹濕濕的！」醫揭3原因：白帶流不停

▲夏天妹妹出現白帶，是正常的？。（圖／記者李佳蓉攝）

文／何昱樺醫師

近來天氣越來越熱卻又午後陣雨不斷，又濕又悶熱讓許多病患出現支氣管、上呼吸道的過敏或是皮膚起疹紅癢，而許多婦女在這樣的季節有著難以啟齒的困擾。

其實帶下分泌物並不是令人害羞尷尬的症狀，反而在中醫觀點，帶下分泌物能反應出身體內部臟腑狀況。病患常會困惑：「究竟有白帶、還是沒有白帶才是正常？」其實女性分泌物跟體內賀爾蒙變化有密切的關係。

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《排卵期、月經來潮前或是懷孕中的婦女》

因為體內雌激素升高而會有較多量的分泌物，這是屬於正常的「生理性白帶」。正常白帶的型態為稍黏稠，色透明或微白色，無異味。

《常吃沙拉代替正餐瘦身的女性》

有些女性患者執行兩個禮拜，變得常拉肚子，原本以為是排毒，看診後才得知是整個腸胃功能損傷，白帶量增加許多，質稀顏色白，這是「脾虛型」的帶下。





▲吃沙拉生食，容易讓體質呈現「脾虛型」，造成白帶量增加。（圖／達志／示意圖）

《更年期婦女》

因子宮卵巢機能衰退、賀爾蒙降低或震盪不穩定，陰部分泌物少或私密處乾燥搔癢。年輕女孩若時常熬夜、喜食燒烤炸辣等辛燥食物，也容易出現此類「腎陰虛」帶下。

另外工作忙碌、壓力大、三餐老是在外又喜食重口味，不愛運動的女性，較常因為陰道感染或發炎、子宮頸發炎、或是骨盆腔發炎導致的分泌物黏稠且顏色呈黃或帶綠色，為濕熱下注。

除了飲食控制，少吃生冷、甜膩不好消化的食物，也可以透過穴位保健在足三里、豐隆穴搭配陰陵泉、三陰交按摩。如果帶下偏黃有異味可加強按摩太衝穴，若是白帶量多透明，又容易手腳冰冷，可多熱敷肚臍下的氣海穴、關元穴。

何昱樺醫師的保健茶飲

菊花6朵、茯苓8g、白芍8g、陳皮6g、甘草6g，水量1000CC可用小火熬煮30分鐘，再把藥渣瀝掉即可。

本文授權自扶原中醫診所《悶悶不樂，不要讓夏天帶壞白帶》