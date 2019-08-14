疤痕大過原本傷口！醫揭「蟹足腫」4大好發部位...預防靠1招

▲蟹足腫會持續生長，治療後容易復發。（圖／記者嚴云岑攝／資料照）

記者趙于婷／台北報導

不少人受傷後，傷口癒合後會整塊凸起，且持續生長，這就是醫學上所稱的「蟹足腫」。醫師指出，蟹足腫的範圍常常超出最初的受傷範圍，好發於「下頷、前胸、上背、三角肌區」等，目前並沒有根除方法，減少皮膚發生傷口就是預防蟹足腫最好的方式。

台北市立聯合醫院皮膚科劉康玲主治醫師指出，有些人會因為外傷、手術、注射疫苗、穿耳洞等，產生久久未消的疤痕，不只蟹足腫，肥厚性疤痕也常見，兩者都是因為傷口癒合時，產生過量的膠原蛋白及細胞外基質而產生，但肥厚性疤痕侷限在原本受傷部位，好發於活動部位，如關節周圍，且肥厚性疤痕會隨著時間消退，蟹足腫則會持續長。

請繼續往下閱讀...

▲減少皮膚發生傷口就是預防蟹足腫最好的方式。

一般來說，蟹足腫的形成相當緩慢，常常需要好幾個月甚至更長時間，並且會持續生長，治療後容易復發；肥厚性疤痕則在皮膚受到傷害後快速生成，並且會隨著時間漸漸消退，除了影響外觀外，有些患者可能伴隨癢感、刺痛、疼痛等不適。

劉康玲說，蟹足腫和基因、傷口的位置及張力密切相關，目前無單一根除療法，但仍可透過治療改善疤痕組織，但預防勝於治療，高風險的民眾受傷後、術後應積極預防，小心照顧傷口，再進行手術及可能會造成身口的治療前，要請醫師評估皮膚狀況，術後遵照醫囑照護傷口。