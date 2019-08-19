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甩開「腹部贅肉」　這3招超有效....快喝綠茶啊！

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甩開腹部贅肉　這3招超有效

文／康健網站編輯　圖／pixabay

久坐辦公室、懶著看電視，這是現代大多數人的寫照。因為久坐少動，長期的靜態生活讓骨骼及肌肉缺乏活動，容易導致身體肥胖、小腹凸出，進而影響身體健康。

那麼，要如何消除「腹部贅肉」呢？可以試試以下3招：

1.每天流汗10分鐘就有效

研究發現，只要每天好好運動流汗10分鐘，就能減去腹部贅肉，延年益壽。

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發表在《美國醫學會期刊》、美國路易斯安那州立大學針對年過50歲、肥胖或健康欠佳的女性研究發現，只要開始運動，就算每天只用10分鐘健身，比方騎固定式單車、健走，都可以促進體適能，讓腰圍瘦下來，減少死亡風險。「如果流汗10分鐘就有幫助，那麼運動30～60分鐘對健康一定更好，」研究建議。

2.多喝綠茶

《美國營養學會期刊》指出，每天飲用4杯任何茶飲（一杯約235克）的人，與平日只喝常溫開水的人相比，在其他飲食、生活習慣都相同的前提下，2個月後多下降約3公斤的體重。《歐洲營養期刊（European Journal of Nutrition）》也刊登過類似的研究。科學家認為，茶葉成分中的兒茶素、咖啡因和其他抗氧化物。

喝綠茶再搭配適量的運動，可以有效地減重。因為綠茶中的兒茶素可加速基礎代謝，進而減少腹部的贅肉。

3.多吃高纖維食物

高纖維食物具有飽足感，幫助我們不會飲食過量，以及促進消化系統運作正常。但如果要有效減少贅肉，還必須在飲食中加入全穀食物，例如可以紫米或糙米取代白米，因為精製食物也是肥胖的肇因。

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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