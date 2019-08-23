被樹枝插到！醫一撐眼皮嚇傻　他「黴菌塞爆眼球」...像喪屍



▲老翁的黑眼珠整顆「爬滿霉菌」發白如喪屍，連醫師看了都嚇壞。（圖／鐘珮禎醫師獨家授權提供）

記者李佳蓉／採訪報導

眼珠子黑白分明，不僅給人亮麗有神的印象，也是健康的象徵！一名男性患者，因眼睛畏光、流淚及視力模糊而就醫，卻遲遲無法張開眼睛做檢查，在醫師費盡九牛二虎之力終於撐開他的眼皮，卻發現一顆有如電影《屍速列車》裡喪屍的眼珠，整顆呈現白色，醫師當場嚇傻，細問原因才知道是「眼睛發霉了」。

眼科醫師鐘珮禎分享個案，指出曾遇到一名70多歲退休老先生，眼睛外觀看來無礙，卻主訴畏光、流眼淚和視力模糊等常見症狀。請他把頭靠好，仔細以細隙燈檢查，卻遲遲無法睜開眼睛，最後點了麻藥並用器械撐開眼皮時，畫面卻讓醫師一秒驚呆：「就像《屍速列車》電影裡面變殭屍之後，整個黑眼珠會變白，整個都白色的。」



▲患者因修剪花木，不慎遭樹枝戳傷眼睛。（示意圖／Pixabay）

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就像是「死魚眼」的景象嚇壞醫師，透過顯微鏡檢查，發現老先生角膜裡破了一個洞，使的黴菌佈滿眼前房，換言之就是「眼睛發霉了！」鐘珮禎詢問患者病史，發現他3、4天前在自家院子裡修剪盆栽，低頭時不小心被戳傷，因患者本身患有糖尿病加上洗腎，因此對痛覺並不敏感，被樹枝插到當下也無感，直到近日眼睛張不開又猛流淚才就診。

鐘珮禎解釋，被樹枝戳到眼睛與叉子、鋼筋插到所造成的傷勢不同，尤其「生物體」如樹枝、樹葉或是被除草機高轉速絞轉後噴出的樹葉屑屑，直接戳進眼睛後，生物體容易引發黴菌感染。最後趕緊替患者安排緊急修補手術，但因眼部黴菌感染較難控制，後來陸續施打近一個月的抗生素治療，但可惜的是，雖然最後傷口修復，癒後視力卻未完全恢復如初。