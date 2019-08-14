「喝醋」調血液酸鹼值...還能減肥？　醫揭關鍵真相！

▲喝醋可以調整體內酸鹼值還可以減肥？（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

「喝醋可以調整血液酸鹼值還可以減肥？」這樣的說法謠傳已久，但醫師指出，人體是自有機制維持血液的酸鹼值平衡，牽涉複雜的酵素作用，不是只靠吃某些食物就能改變，另外，喝醋減肥的理論只是透過喝大量的醋，取代了平常的飲食攝取，長期下來會耗損健康，過量會對腸胃刺激太大。

中醫師王心眉指出，正常情話下，人體血液呈弱鹼性（約為PH7.4），而仿間有所謂吃肉會讓體質變酸，吃蔬菜、水果、喝醋等可以調整體質，恢復到偏鹼性狀態的說法，但其實醫學上並沒有實證，且通常長期大量服用藥物、飲食營養極端失衡的人，才可能出現血液酸鹼值波動的狀況，一般人並不會有血液大幅偏酸或偏鹼的問題。

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除了調整酸鹼值一說，喝醋減肥法也曾經風行一時，日本、台灣就流行過將黃豆泡在醋裡醃漬成醋豆，聲稱每天早晚吃10∼20顆，就能達到減肥效果。但王心眉強調，所持論調是「醋能提高身體新陳代謝」，防止脂肪堆積，不過，如果真要說喝醋能減肥，可能是大量喝醋喝飽了，吃不下其他東西而已。

另外，有些醋商品（如水果醋飲），其實都會加入大量的糖來提升口感，熱量並不低。王心眉也特別提到，少量吃醋無礙，大量喝醋對胃腸都刺激大，建議挑選穀物醋、果醋之類的天然醋，這類需要較久時間發酵，聞起來比較沒有刺鼻的酸味，每日取30c.c的天然發酵醋稀釋成250～500c.c.飲用即可。

