超Sweet！男友「有6反常行為」＝要向妳求婚　準備好當最美新娘？



▲不知道男友什麼時候要求婚嗎？看有沒有這6點就知道。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者李佳蓉／綜合報導

女人年紀一到，身邊又有穩定交往的對象，不免收到家中長輩、親朋好友接連關切「什麼時候要結婚？」尤其當參加完閨蜜婚禮後，眼看她們一個個成為人妻、人母後，跟著沉浸幸福喜悅中的妳，心中也開始期待另一半該做出一些「表示」了吧？國外網站《Brides》即分享男友的6個反常行為，就是可能要向妳求婚了，真的恭喜啦！

1.身邊的人開始催妳做指甲

成為新娘的過程中，必經拍婚紗照的步驟，想要成為最美新娘，有些人除了染髮外，修長美指秀出大顆鑽戒同樣成為照片中的焦點，因此指甲頓時成為重要配角。如果你的身邊親友開始催促妳快去做指甲，肯定是掌握到了有人準備要求婚的消息。



2.伴侶不時和妳談論倆人未來

小倆口熱戀期，總會開開玩笑說出「以後一定要和對方結婚」、「要生幾個小孩」這些浪漫的話，但如果已是交往已久的「老夫老妻」，另一半某天突然開始和妳談論未來，像是想要什麼樣的婚禮、婚後居住地，甚至想要生幾個小寶寶等等，代表妳被求婚的日子要來了啦。



3.男友看起來神祕兮兮

當妳發現另一半無時無刻想要掌握妳的行蹤，隨時都想知道妳在哪裡，要小心了！他看起來神祕兮兮不是要找機會偷吃，而是他想趁妳不在時偷偷挑戒指或是安排求婚橋段，為了不讓妳發現，他其實藏得很辛苦。



▲男友因為妳拒絕他的邀約而開始焦慮，就是有鬼了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

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4.當妳拒絕某個邀約，他看起來很焦慮

如果某天男友約出遊，妳還正在猶豫要不要去的過程中，他卻看起來超級焦慮不安，找理由狂盧妳，甚至找朋友來當說客，表現異常，妳可以開始期待有浪漫的事情要發生了。



5.手機出現超多戒指照片、廣告

想要成功套住妳，戒指扮演關鍵角色！當妳發現另一半的手機相簿裡出現各類款式的戒指；或是滑開臉書，滿滿的戒指、項鍊廣告，結果已經很明顯了。

6.突然認真安排旅遊行程，異常貼心

平常對於安排旅遊行程參與度0的男友，突然貼心起來，為妳準備一個週末浪漫之旅，精心挑選一個靠海的民宿或飯店，訂了高級燭光晚餐，將所有小細節安排的妥妥當當，一度懷疑「他是不是吃錯藥？」請做好心理準備，今晚他要讓妳從女友的身份變老婆了。