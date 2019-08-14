中和發生登革熱　網驚：蚊子也北漂？一張表看新北歷年疫情

▲新北今年首例本土登革熱中和現蹤，衛生人員進行防治工作。（圖／新北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北市中和區確認當地今年首例本土登革熱，讓目前主要在南部的登革熱疫情擴及雙北，有網友也紛紛猜測「蚊子也北漂？」疾管署指出，個案感染的病毒和台南、高雄主要型別不同，顯示與國內目前疫情關連不大，除居住地中和外，他還有汐止、北市文山區活動史，感染源有待釐清。北部雖較少聽到登革熱，其實新北市去年也曾在新莊菜園發生群聚疫情，造成44人感染，過去幾年也都有本土病例零星發生，民眾仍須提高警覺。

今年國內登革熱疫情主要發生在高雄市以及台南市，分別累積有50例以及18例本土病例，不過，5日桃園市中壢區才確認1例本土病例，14日則再確認新北市中和區發生當地首例個案，北部也需慎防疫情發展。

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疾病管制署副署長莊人祥14日上午召開記者會說明，新北市個案本身為一名冷氣裝修人員，近期沒有出國史，平時活動地包括中和區住家，還有主要負責汐止地區的裝修，也會回到位於北市文山區的公司倉庫，感染來源還需調查。由於個案感染的登革病毒第一型，與台南主要流行的第二型，還有高雄的第四型不同，與國內目前疫情關連不大。

新北市長侯友宜則表示，會全力把個案曾經逗留的地點，有可能造成傳染的地方，全面做好消毒、預防、控制的準備。

▲新北市2010-2019年本土登革熱。（圖／疾管署提供）※點圖放大

以往印象北部比較少有登革熱疫情傳出，且相對於南部主要病媒蚊的埃及斑蚊，北部白線斑蚊的傳播能力較弱，不過，新北市去年才發生群聚疫情，個案大多在新莊區且有菜園活動，累積病例達到44例。

當時為了控制疫情，新北市將6個高風險區域包含：市民農園、瓊林路菜園、豐年菜園、新樹路菜園、三和路菜園、忠孝里菜園進行管制禁止進入，疫情糾纏4個月才宣布解除警報。

前年新北市鶯歌區亦發生本土群聚案件，當地6人感染，另有1名居住在桃園，總計造成7人感染，調查主要是疫情發生地點偏山區，有竹林等天然孳生源，另也在竹製農具等容易積水處發現孑孓。至於2014、2015年新北市病例也稍多，則是因為南部登革熱疫情嚴峻，在南部感染的散發個案。

▲白線斑蚊是傳播登革熱的病媒蚊，請民眾加強防蚊措施並清除孳生源 。（圖／疾管署提供）

疾管署指出，白線斑蚊主要棲息於室外，且多在離孳生源不遠、陰涼不通風處活動，民眾如未做好孳生源清除與防蚊措施，一旦遭病媒蚊叮咬均有感染的風險。因此平時應留意環境整潔並清理積水容器；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史。

今(2019)年截至8月13日國內累計70例本土登革熱病例，為高雄市50例(三民區37例、前鎮區及鳳山區各3例、左營區2例，鼓山區、路竹區、旗津區、苓雅區及仁武區各1例)、台南市18例(東區7例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康區、左鎮區及新化區各１例)、桃園市1例(中壢區)、新北市1例(中和區)。另有307例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。