優酪乳的活菌可降低腸癌風險　但有2種症狀不適合喝

文／網站編輯 圖／陳德信

你是否以為原味、白色的優酪乳和優格，就是口味無調整、無色素和香料的產品？董氏基金會曾調查指出，市售的優酪乳、優格中，有23件標示「原味」、「無添加色素和香料」的產品，裡面添加的東西竟然五花八門！除了水、奶粉、鮮奶等外，居然還有砂糖、蔗糖、香料、奶油、改良澱粉、洋菜等多種成分。其中有的100cc產品添加糖量高達9克！

市售優酪乳和優格基於消費者口感之考量，不論調味或原味，都添加很多糖分及香料。乍看標榜「原味」的優酪乳和優格，其實都是有「調味」過的！

另外，很多消費者也會覺得所謂的「原味」就是熱量低的產品，但董氏基金會發現「原味優酪乳」100cc平均熱量高達68.8大卡；而「調味發酵乳」則是平均50.6大卡，這是因為原味乳含量較高，而導致熱量較高所致。

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標榜「低熱量」的優酪乳，乳含量也跟著少！

由於健康意識抬頭，市面上出現標榜「輕」、「light」等字句的優酪乳，讓消費者認為該產品低熱量；但仔細檢視食品標示，其成分原料依含量多到寡依序標示為：水、蔗糖、脫脂乳粉、生乳、全脂乳粉等，可見蔗糖含量高於生乳和乳粉量。此類產品因為生乳和乳粉量少一半，熱量也下降了；但卻也少了具營養價值的乳含量。

「優酪乳或發酵乳」？並非所有腸胃問題都適用

優酪乳含有大量活菌，可改善腸道生態，甚至有研究指出可降低大腸癌風險。

不過，優酪乳並不適合每一個人。

對於腸躁症引起的腹瀉，因為優酪乳或發酵乳裡的益生菌，會對腸胃產生刺激，加上優酪乳溫度偏低，喝優酪乳反而會讓症狀惡化，汐止國泰綜合醫院胃腸肝膽科主任醫師楊瑞能說。

除此之外，現代人三餐不正常，或吃得過飽，容易引起胃食道逆流，這一類的人飲用優酪乳也需小心。

市售優酪乳含糖量高，會刺激胃酸分泌更多，引起不適，建議有胃食道逆流問題的人，視情況適量飲用，最好選擇無糖優酪乳。

如果是便秘型的人，喝優酪乳獲得改善的機率較大，但最好不要空腹飲用，或從冰箱拿出來立刻喝，避免過度刺激腸胃。





糖量減半，自製優酪乳好簡單！

優酪乳是牛乳發酵而成凝狀的天然食品，發酵之乳酸菌可分解牛奶中之乳糖，能降低腸內PH值，而抑制大腸菌或其他病源性細菌的生長。

自己做成的優酪乳，不僅能依喜愛的口味調配，且能控制酸度，真是物美又價廉。

一、材料：

1.牛乳（全脂、低脂、脫脂）5杯，一杯240cc。

2.悶燒杯、溫度計

二、菌種：

購自市售的原味或各式口味優格二分之一杯（以市售之杯為標準）。

三、做法：

1.盛裝器可先預熱，或用開水燙過，兼有殺菌的作用。

2.牛乳以溫火加熱至攝氏40度即止火，沒有溫度計時，手觸鍋而有溫熱感時，即約40度。（也可選擇將牛乳加熱至100度C再冷卻）

3.加入菌種及自己所喜愛的口味，如糖、各式水果、果醬等。需充分攪拌，攪拌越均勻，質地越細緻。

4.溫度保持攝氏40度~50度（可利用悶燒鍋、電鍋保溫或用保溫瓶）；攝氏度時發酵的情況最好，約四小時，待呈濃稠豆花狀，即告完成。此時酸味會隨時間而增加；若溫度比較低，則需放置較久的時間，但千萬別超過50度，乳酸菌會被燙死而不再起作用。

5.隨著品牌菌種的不同，凝態會有所不同，風味也不一樣。完成後，即可置冷藏室；快速冷卻有助於改善離水的情況。冷藏後即可食用。

6.做好後可先預留一些作為菌種，以備下次再做。保存期限約在兩星期左右。.

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