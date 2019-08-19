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常忘東忘西？恐是「早期阿茲海默症」癥狀　研究教你1招強化記憶力

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常忘東忘西恐為「早期阿茲海默症」癥狀　研究教你1招強化記憶力

文／謝懿安　圖／pixabay

你是否也曾有以下困擾：逛完街返家後發現忘了買一個重要東西？明知道下雨出門還是沒帶傘？踏出家門才想起電視還開著？......

這顯示你的前瞻性記憶（prospective memory）可能出問題，不記得做那些原本規畫的事項。以上例子或許微不足道，但較差的前瞻性記憶可能帶來嚴重後果，例如忘記服藥，或沒關瓦斯爐。

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（圖片來源：pixabay）

前瞻性記憶衰退是早期阿茲海默症的癥狀，這項功能影響個人能否獨立生活。英國奇切斯特大學（University of Chichester）研究找來96位受試者，64～87歲輕度認知障礙長者、62～84歲的健康長者，以及18～22歲的年輕人，各佔三分之一比例，比對受試者在接受強化訓練前後的前瞻性記憶表現。

結果發現，只要模擬演出腦海中預計要做的事情，就可以改善前瞻性記憶，尤其在輕度認知障礙長者身上更為明顯。研究主持人佩雷拉博士（Dr Antonina Pereira）表示，前瞻性記憶會隨著年齡衰退，但這個方法或許能有效改善，且符合成本效益，並能廣泛應用、支持獨立生活。

她舉例，下次回家路上想買瓶牛奶，可以先試著做出買牛奶的動作，細節愈多愈好。雖然一開始會覺得怪，但確實能強化前瞻性記憶。「這個效果可以持續很久，即便有認知障礙都有幫助，演出來就是幫助記憶的關鍵。」該研究刊登於《神經心理學（Neuropsychology）》期刊中。

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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關鍵字： 康健雜誌 阿茲海默症 健忘 健康百科
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