咖啡可以抗癌、護心又防失智　每天「喝這杯數」效果最棒

文/康健網站編輯 圖/pixabay

一項由哈佛大學和西班牙馬德里自治大學合作,針對四萬多名男性和八萬多名女性長達20年的研究發現,每天喝咖啡的成年人死於心血管疾病的機率比不喝咖啡的人低。尤其對女性來說,每天喝2~3杯咖啡,死於心臟病或中風的風險可降低25~33%;而男性則要每天喝到4杯才能看到效果。

研究人員認為,主要是咖啡中的抗氧化物可降低發炎反應、改善血管功能,因此達到護心效果,不過如果一天喝到5杯以上,攝取過量咖啡因可能會抵銷抗氧化物的好處,反而對心臟不利。

●預防失智症

咖啡有很強的抗氧化作用,有護腦功效,北榮神經內科王培寧醫師指出,許多研究結果發現,咖啡對於阿茲海默症和巴金森症有預防效果,近期的研究甚至顯示,每天喝3杯咖啡以上的人,減少認知功能退化的效果較明顯。

加拿大的研究更進一步觀察巴金森氏症患者發現,咖啡可幫助他們改善動作方面的症狀,推測可能是咖啡因阻斷患者腦中發出的異常訊號有關。

(圖片來源:pixabay)

●保護肝臟

喝咖啡或許也是台灣對抗國病─肝病─的好方法。台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎指出,過去就有研究發現,以毒素破壞動物肝臟後同時給予咖啡因,可減輕肝臟的發炎和損害程度;發表在消化科權威期刊《腸胃學》的研究也指出,喝咖啡可降低肝功能異常的比例,且每天喝超過兩杯咖啡的人,慢性肝病發生率可下降六成。

日本東京都國家癌症中心流行病學與預防研究部的三項長期研究結果指出,每天喝咖啡的人罹患或死於肝癌的比例,較不喝咖啡的人少約50%,肯定黑咖啡的抗癌效果。

瑞典最大醫療機構也綜合分析全球11項研究論文後指出,每天喝兩杯咖啡可降低43%罹患肝癌的風險,推論其主要機轉是咖啡中含有綠原酸等抗氧化物質,有利於抵抗身體組織的氧化壓力,抑制致癌物形成。

不過,喝咖啡保肝還是要當心,因為咖啡因作用在交感神經,之後仍需經由肝、腎代謝,台大醫學院臨床醫學研究所教授陳培哲認為,咖啡喝多了還是會增加肝臟的負擔,應該適量攝取就好。

●降低罹癌風險

研究顯示,喝咖啡不會增加大多數癌症的罹患風險,反而可降低乳癌、皮膚癌、大腸癌的發生率。

多倫多大學研究1700位體內有乳癌危險基因的婦女發現,每天喝1~3杯咖啡,可降低乳癌罹患率一成,若喝到6杯以上,罹癌率更可減少七成。

另一份刊登在《癌症研究期刊》的報告,追蹤分析11萬人的健康資料長達20年,發現喝咖啡可降低罹患基底細胞癌(皮膚癌的一種)的風險,但是,飲用去除咖啡因的咖啡則沒有這個效果。

此外,日本學者的研究也指出,每天喝超過3杯咖啡的女性,大腸癌發生率可降低六成,不過在男性身上則沒有類似發現。

●降低糖尿病風險

哈佛公衛學院在4年間分析超過12萬名衛生部門員工攝取咖啡與糖尿病的關聯,結果發現,相較於咖啡攝取量不變的人來說,多喝1.5杯咖啡的人,未來4年罹患第二型糖尿病(一般指成年後才發病的糖尿病)的風險下降11%,且受試者當中,每天喝3杯以上、咖啡攝取量最高的人,罹患第二型糖尿病風險比一天喝1杯或少於1杯的人低37%。

哈佛營養系資深研究員帕錫瑞秋(Shilpa Bhupathiraju)領導的研究團隊指出:「咖啡攝取量的改變,似乎會在短時間影響糖尿病風險。」

這項研究發表在歐洲糖尿病研究協會(European Association for the Study of Diabetes)所出版的期刊。

