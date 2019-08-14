大海裡的超級食物！「海藻」纖維含量更勝蔬果　但食用要注意這1點

文／張雨亭編譯 圖／pixabay

每隔一段時間就有某種作物的營養價值大受關注，繼羽衣甘藍、酪梨、奇亞籽之後，現在海藻和波羅蜜也入列。

消費市場對食物的喜好，也像時尚一樣有潮流更迭，以美國市場為例，羽衣甘藍的抗氧化力一度大受追捧，2007至2012年間，羽衣甘藍產量就飆升60%，好滿足市場需求。

這幾年包括辣木、酪梨、奇亞籽，薑黃也陸續受矚目，美國媒體預測，接下來輪到海藻大出風頭！

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「大海的超級食物」海藻高纖還能幫助減重

海藻家族成員多，包括海帶、紫菜都在其中，烹調方式也很多元，做成壽司、沙拉、湯都很美味。便利性推升受歡迎程度，當然最關鍵的還是營養價值。

（海藻種類繁多，入菜也很方便，適合多種烹調方式。圖片來源：pixabay）

海藻依種類不同，有的富含Omega3脂肪酸與維生素B12，有的含維生素A、C、E與K。其中螺旋藻（Spirulina）與綠藻（Chlorella）則富含所有的必需胺基酸。

乾燥的海藻，纖維就佔了25至75%的重量，比蔬果的纖維含量還高，高纖維與多醣可維持腸道健康，同時提供飽足感，有助減重並幫助消化。

海藻富含碘須避免過量

海藻也富含碘，是甲狀腺維持正常運作的重要物質，缺碘將導致體重改變、疲倦或是脖子腫大。碘的每日建議攝取量是150微毫克（mcg），海藻家族中，昆布的碘含量名列前茅，每克昆布有2523微毫克的碘，遠超過每日建議攝取量。

雖然海藻經過烹煮後，碘的含量會大幅降低，但食用依舊不宜過量，碘攝取過多，反而會衝擊甲狀腺功能。

（波羅蜜的蛋白質含量遠高於一般水果。圖片來源：pixabay）

煮熟後像豬肉？波羅蜜也受歡迎

原產於印度南部的波羅蜜，在蔬食風潮推波助瀾下也大受歡迎，因為煮熟後的口感，被認為很像豬肉，加上很適合入菜，不少素食者認為可做為肉類替代品。

波羅蜜最受矚目的是蛋白質含量，1杯波羅蜜就能提供超過3克蛋白質，同樣是水果類的蘋果與芒果，1杯則只有0至1克的蛋白質。

波羅蜜也被認為屬於低GI食物，有助維持血糖穩定，並富含多種抗氧化物。即使不是在夏季的產季，也能找到罐頭產品，因此不只在亞洲，歐美的餐廳也愈來愈廣泛運用波羅蜜入菜。

還有哪些食物受矚目？

除了海藻和波羅蜜，《紐約時報》指出，美國2018年爆發蘿蔓生菜大腸桿菌污染後，市場就積極尋求其他蔬菜種類，最新看上的是「萵筍」，台灣則常稱作「菜心」。

萵筍並不是筍類，而是萵苣屬的一種，所以英文名稱為celtuce（芹菜和萵苣的組合詞）。主要食用部份是莖，生吃拌炒都適合，美國消費者認為味道介於芹菜和蘆筍之間。

萵筍熱量低，富含維生素和礦物質，其中鎂可促進新陳代謝，鉀也助於降血壓，但腎臟病患者必須斟酌食用份量。

資料來源：HuffPost、New York Times、Healthline、Women’s Health

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