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新北中和爆首例本土登革熱！衛生局：已掌握8名接觸者

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▲▼新北今年首例本土登革熱中和現蹤，衛生人員進行防治工作。（圖／新北市衛生局提供）

▲新北今年首例本土登革熱中和現蹤，衛生人員進行防治工作。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／新北報導

新北市今（14）日確診一名登革熱，個案為中和區秀景里40歲男性，經調查該案8/6出現發燒、頭痛、肌肉痛等症狀就醫，第三次就醫後因登革熱快篩陽性於8/12，由於該民眾於潛伏期間無國外旅遊史，研判可能於住家或活動地周圍感染，感染源刻正釐清中，目前已掌握接觸者共8人，其中1人曾於8月5日出現發燒，已採檢送驗。

新北市衛生局疾病管制科科長許玉芬指出，已針對該棟住戶及個案主要活動地戶外半徑200公尺進行化學防治噴消與孳清作業、個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內進行噴消孳清與擴大疫調及健康監測和個案活動範圍執行區塊噴消與環境孳清。

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▲▼新北今年首例本土登革熱中和現蹤，衛生人員進行防治工作。（圖／新北市衛生局提供）

▲衛生局提醒民眾要主動清除居家內外積水容器。

衛生局長陳潤秋也呼籲，中和及汐止區所有醫療院所提高警覺，並踴躍領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有發燒、關節痛、出疹等登革熱疑似症狀民眾，盡快使用快篩試劑協助診斷並務必採檢通報登革熱。

另外，近期為颱風好發季節，雨後環境中容易產生積水容器，適合病媒蚊生長，陳潤秋強調，清除孳生源仍是防治登革熱根本之道，提醒民眾要主動清除居家內外積水容器，在外活動時應做好穿著淺色長袖長褲、裸露處塗抹經衛福部許可含DEET（敵避）防蚊液等個人防蚊措施，才能有效防止感染登革熱。

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關鍵字： 登革熱 新北市衛生局 本土登革熱
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