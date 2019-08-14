以為撞傷瘀血！她乳房「小腫塊→7公分腫瘤」一按秒痛...檢查竟罹癌



▲若乳房有異樣狀況，最好直接到醫院檢查。（圖／記者李佳蓉攝）

記者林妤柔／綜合報導

一名江姓婦人日前不慎撞到胸部時意外發現左乳房外有不明腫塊，原以為只是瘀血，就到友人介紹的中醫診所治療，不料腫塊沒消失，反而越長越大，便轉介至彰化醫院，才發現是乳癌第三期。一般外科主任余明昌表示，患者目前正以化療控制病情，建議民眾如果自我檢查發現乳房有異樣的話，最好直接到醫院檢查，避免錯過黃金治療期。

49歲的江婦表示，前陣子在家中不慎跌倒導致左胸受到撞擊，當下立即用手摀住痛處，試圖減緩疼痛感，不過在搓揉的過程中，卻意外摸到左乳房外側有奇怪的腫塊，且按壓時有疼痛感，但是她以為只是撞太大力才腫起來，並沒有特別在意。

江婦接著說，後來有次聊天中友人得知她的狀況，推薦她到一間中醫診所試試看，於是她進行了約兩個月的針灸、推拿及中藥治療。豈料，原本小小的腫塊竟越變越大，按壓時的疼痛感也增加不少，嚇得她趕緊到醫院檢查。

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▲紅圈裡為部分腫瘤。（圖／彰化醫院提供）

余明昌表示，江婦腫塊的部位外表呈現紅腫狀且按壓會疼痛，原以為是血塊或是膿瘍，但安全起見還是先安排乳房超音波檢查，結果在左側乳房發現有7公分大的不規則狀腫瘤，但光看超音波檢查只能找出不明的腫塊或是鈣化點，無法明確判別病因，於是進行切片檢查，結果發現是乳癌，且已經拖到第三期。

余明昌近一步說明，因腫瘤太大侵犯到胸肌，於是先予以化學治療，將腫瘤縮小到手術可以處理的大小，並觀察腫瘤對藥物的反應，一旦發現效果不佳就能馬上改變治療方式，對症下藥；另外乳癌第三期還要擔心是否出現癌細胞轉移，但在江婦身上沒發現，化療成效也不錯，目前還在化療中。



▲醫師建議，一旦過30歲就該更注意乳房上的變化。（圖／彰化醫院提供）

根據國民健康署資料，乳癌是我國婦女發生率第1位的癌症，每年約有萬位婦女罹患乳癌，逾2,000名婦女死於乳癌，相當於每天約31位婦女被診斷罹患乳癌、6位婦女因乳癌而失去生命，因此提供45-69歲及40-44歲具乳癌家族史的婦女每2年1次乳房X光攝影檢查，希望降低乳癌的死亡率。

余明昌呼籲，女性一旦過了30歲就該更注意乳房上的變化，一旦發現有不明物體就該到醫院進行篩檢。