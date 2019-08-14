登革熱北移！中鏢症狀一次看懂…醫曝「掌印浮出」快就醫

▲登革熱潛伏期可達3~8天，發病後會出現頭痛、眼窩痛、皮疹等徵兆。（圖／記者黃克翔攝）

記者謝承恩／綜合報導

登革熱從高雄、台南一路爆發，就連新北也出現首例本土疫情！患者陸續出現發燒、頭痛、肌肉痛等症狀，若重覆感染還可能造成「登革出血熱」，死亡率達50%。醫師提醒，如果有民眾出現全身痠痛、畏寒、眼窩痛、發高燒，以及臉部、腹部出現曬傷的潮紅和扁平的皮疹，一定要盡快就醫。

高醫附院「熱帶疾病醫療暨防治中心」登革熱須知內容指出，登革熱又稱為「斷骨熱」，常見的一般症狀包含頭痛、後眼窩痛、發燒超過38度以上，還會出現肌肉痛、關節痛的症狀，到了發病第5、6日，有民眾會出現包含嗜睡、嘔吐噁心、躁動不安，患者的肝發炎飆高，甚至皮膚會潮紅和小皮疹。

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▲登革熱症狀警示圖。（圖／衛生福利部疾病管制署）

防治中心主任蔡季君表示，若出現「登革熱皮疹」有些患者會覺得癢，有些又完全不癢。特別的是如果用手掌在「大腿輕輕一壓」，會發現皮疹消失， 呈現出手掌的形狀，這是很明確的臨床症狀，紅疹分部位置從臉、胸、頸部、軀幹四肢都有，一定要盡快就醫。

▲登革熱皮疹，輕輕一按會出現掌印。（圖／高醫附院熱帶疾病防治中心主任蔡季君提供）

【登革熱傳染途徑】

1.斑蚊叮咬登革熱病患

2.病毒於斑蚊體內大量繁殖，約8~12天後可傳給健康人。



3.人感染病毒。(約3~8天潛伏期)



4.開始生病。(發病前1天至發病後5天內為病毒血症期)



5.染病之後，若未及時就醫通報則會擴散傳染。

疾管署呼籲，如果重複感染登革熱，可能導致『登革出血熱』，登革出血熱起初的狀況和典型登革熱相似，若未及時就醫治療，死亡率可達50%，民眾出現登革熱症狀須盡快就醫篩檢，並遵照醫師服藥、在家隔離，並加強防蚊。

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