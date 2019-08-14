登革熱疫情蔓延！「隱藏版孳生源」病媒蚊常出沒...這些預防措施必做



▲新北市中和爆出登革熱疫情。（圖／記者林悅翻攝）

記者林妤柔／綜合報導

夏季是病媒蚊流行之時，登革熱疫情持續升溫，高雄、台南陸續傳出登革熱疫情，今(14)疾管署證實，新北市中和爆發本土型登革熱。近期受到颱風影響，雨後環境中易有積水容器，形成病媒蚊的孳生源流行風險相對較高，務必加強環境管理，清除不必要的積水容器，避免孳生病媒蚊，出外時穿著淺色長袖衣褲，使用防蚊噴霧，以預防登革熱。

登革熱的病媒蚊為埃及斑蚊(室內)、白線斑蚊(戶外)，人類經由病媒蚊叮咬感染，人與人之間並不會傳染，其孳生源經常是積水容器，例如瓶罐、水桶、保麗龍、輪胎、花瓶、馬桶水箱、洗衣槽、冰箱底盤、飲水機水盤、屋頂天溝等都是容易積水得病媒蚊孳生源，尤其樹洞、旗座及地下室等處更容易忽略，需多加注意。



▲樹洞是登革熱的隱藏性孳生源。（圖／記者林悅翻攝）

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預防登革熱，最好的方式就是落實居家整潔，經常巡檢周遭環境、倒除積水，使用防蚊液，或是裝設紗門窗以杜絕孳生源；如果在戶外，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。疾管署提醒，一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史，醫療院所如遇有疑似個案，建議使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

今(2019)年截至8月13日國內累計70例本土登革熱病例，為高雄市50例(三民區37例、前鎮區及鳳山區各3例、左營區2例，鼓山區、路竹區、旗津區、苓雅區及仁武區各1例)、台南市18例(東區7例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康區、左鎮區及新化區各１例)、桃園市1例(中壢區)、新北市1例(中和區)。另有307例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。