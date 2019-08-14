蘋果「凹陷斑點」不是爛掉！專家解析「苦痘症」：是生理障礙





▲苦痘症是蘋果生長時的生理障礙，會造成蘋果組織有輕微的凹陷。（圖／食力提供，下同）

文／黃欣培

你有看過蘋果表面有好幾個黑褐色、凹陷的斑點嗎？到底還能不能吃呢？這不是蘋果快爛掉了！其實這叫做「苦痘症（bitter pit）」，是蘋果生長時缺鈣造成的「生理障礙」。

生理障礙：植物受到不適合的環境條件（如：溫度、濕度、pH值、光照等等）影響，所產生的異常生長情形，非微生物、病蟲害所引起。

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苦痘症是什麼？讓蘋果呈現凹陷海綿狀，還會有苦味！

苦痘症是蘋果生長時的生理障礙，會造成蘋果組織有輕微的凹陷，而這些凹陷區域的斑點呈現黑褐色、乾縮、海綿狀，還會帶有苦味。甚至有時候表皮其實看不出來有苦痘症的產生，買回家削皮後才會發現果肉上看起來有斑點。而這對於任何吃蘋果的人來說，並沒有健康上的危害，只是失去了你吃它的吸引力而已！

▲苦痘症的蘋果削皮後很明顯能夠看到果肉呈現褐色、海綿狀，還會帶有苦味。

苦痘症怎麼產生的？缺鈣引起的！

苦痘症主要是因為施肥時過多的氮肥、鉀肥所引起的缺鈣。鈣可以增強植物的細胞壁，但是當蘋果的局部組織缺鈣時，就會造成苦痘症。

而苦痘症的症狀其實在農夫採收蘋果時並不明顯，但在採收後儲存時，蘋果卻會開始逐漸出現黑褐色的醜斑點，如果農夫沒有儘快銷售掉這些蘋果的話，幾週後這些斑點就會越來越明顯。

苦痘症難以完全防治，吃了也沒關係，別浪費！

而農夫於生長期間噴灑鈣肥或是減少氮肥、鉀肥，是能夠降低苦痘症發生的主要方法，但其實要完全防治是很困難的，也經常會造成經濟上的損失。

所以下次如果發現買回家的蘋果表面怎麼有這些黑褐色的斑點，或是削皮後才發現果肉呈現褐色的海綿狀組織，這是因為缺鈣所導致的「苦痘症」，雖然很不美觀，但削掉後蘋果還是可以吃，千萬別浪費了！

你應該要知道的食事

你有看過蘋果表面有好幾個黑褐色、凹陷的斑點嗎？到底還能不能吃呢？這不是蘋果快爛掉了！其實這叫做「苦痘症（bitter pit）」，是蘋果生長時缺鈣造成的「生理障礙」。

本文由food NEXT【蘋果表面的凹陷斑點可不是爛掉，而是「苦痘症」！】授權提供