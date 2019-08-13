813國際左撇子日！測你有沒有「左手基因」…硬改右手藏3大後遺症



▲你小時也是慣用左手，被硬改為右撇子嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導



8月13日為「國際左撇子日」（International Left Handers Day），全球一同為左撇子的人慶祝。事實上，全世界約有10～13.5%的人慣用左手，且他們一向被認為較聰明，甚至有研究證實他們更擅長體育活動及數學。但該怎麼知道自己是否有左撇子基因，又或者是從小由左撇子被改為右撇子呢？不妨透過小實驗測測看。

生活中慣用左手者被稱為「左撇子」，他們有著特殊的優勢，卻也面臨著許多生活中的小尷尬，像是學生時期的課桌椅，適用右撇子的設計無法順利寫字，或是滑鼠、手機殼等日用品的使用都被侷限。

陸媒《生命時報》報導引述日本科學家整理出界定左撇子的標準，想知道自己是否有「左撇子基因」，請對照以下測試：

1.拿比寫字

2.拿筷子

3.丟東西

4.刷牙

5.用剪刀

6.用火柴

7.穿針線

8.使用槌子等工具

9.握球拍

10.用毛巾洗臉

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內文分析，若10項基本生活習慣中全部都使用左手，那麼說明你肯定是個左撇子；倘若前6項都使用左手，即便後面4項全部使用右手，也可以被界定為左撇子。若前6項中有1～5項使用右手，即代表你兩隻手沒有固定的使用偏好。

研究人員認為該測試準確度高，有興趣的朋友不妨測測看，看自己是否為左撇子，或是一個潛在、從小被強制從慣用右手而糾正成的左撇子。



▲幼童直到7歲才決定慣用手。（圖／非新聞當事者，南投醫院提供）

衛福部南投醫院職能治療師洪麗珍曾指出， 6歲前的幼兒沒有明確慣用手，大多會使用靠近物體的那隻手抓取；2歲前會漸漸出現偏好使用的手，但仍不穩定的慣用某側的手。她解釋，從感覺統合及神經發展理論來看，2歲後大腦會開始分配各個區域之任務，慣用手也在此時開始建立。非慣用手則成為協助的角色，兩隻手會開始慢慢發展成有效的合作模式，直到7歲時慣用手才會非常穩固的被建立。

洪麗珍說，從神經發展學的角度，建議大腦的分化及慣用手的建立應順其自然，不需刻意改變，以免造成大腦各個區域之不平衡。因此有些左撇子的孩子，一旦改為右手，可能出現以下情況：



1.語言能力遲緩或結巴，語言表達組織能力退步等現象。

2.情緒控制能力差，進行活動時因左右手混淆而操作不順，情緒會越趨煩躁，使得這類的孩子易被認為不專心或脾氣差。

3.上課、進行日常活動或運動時，需要花更多注意力來注意自己動作的協調性。