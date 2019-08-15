

▲一般人很少會消毒手機，若和病人共用手機，傳染的風險會大大增加。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／黃昌鼎

上個禮拜一位爸爸走進診間就脫下了鞋子，「黃醫師，我這該不會是……」、「挖，您是我今年看到最資深的腸病毒了。」

爸爸的女兒最近也因為腸病毒感染來就診，這兩天爸爸也開始發燒、手腳長水泡皮疹，水泡的數量和大小比起小孩不遑多讓。以往腸病毒在成人十分少見，今年可能因為腸病毒的孩子真的太多，許多成人也被傳染了。

哪些成人比較容易被傳染腸病毒或手足口病呢？有研究統計成人被傳染手足口病的危險因子有下面幾個：



1.有幼兒得到腸病毒(15倍的風險)

2.家中有5歲以下的幼兒(9倍的風險)

3.家人共用手機(5倍的風險)

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▲預防腸病毒最好的方式之一就是勤洗手。（圖／台中慈濟醫院提供）

前面兩個大家應該都很容易了解，但是共用手機竟然也是造成腸病毒傳播的因素？ 一般人很少會去消毒手機，手機上承載的不只是APP還有很多的病菌，特別是和病人共用手機的話，會大大增加被傳染的風險。

這個研究還有一個有趣的結果，小孩得到手足口病是男生比較多，成人卻是女性比較多，這可能是因為小男生比較好動，喜歡摸東摸西，所以比較容易被傳染；而孩子的照顧者大部分還是媽媽，所以成人反而是女性較容易比較被傳染。

雖然成人罹患腸病毒幾乎不會引起重症或生命危險，但是成人可以是腸病毒的強力傳播者。在這個腸病毒的流行季節，請爸爸媽媽回家要先徹底洗手再照顧孩子，也要避免和家人共用手機，以減少傳染腸病毒的風險。

本文經授權轉自：黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑