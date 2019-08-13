影／女嬰出生插管喝奶！「鼻孔僅1/10大」急哭媽...醫：產檢也驗不出

▲女嬰出生發現後鼻孔嚴重狹窄，只能透過鼻管才能正常吸奶。（圖／門諾醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

38歲張姓婦人8月初生下重達4400公克的女嬰，卻因孩子出現呼吸困難、無法正常喝奶住進加護病房，經醫師診斷為後鼻孔嚴重狹窄，置入氣管内管及兩側鼻管才能正常吸奶。小兒科醫師鄭永隆表示，後鼻孔嚴重狹窄發生的機率約為5千分之1至8千分之1，提醒父母親如果發現新生兒喝奶沒有力氣、嘴唇發紺、厭食等症狀，應盡快就醫治療。

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門諾醫院小兒科主任鄭永隆表示，女嬰出生時呼吸就相當喘，雖給予非侵入性的呼吸器，但狀況並未改善，後經檢查發現，鼻孔竟然只有一般新生兒的10分之1大，確診為後鼻孔嚴重狹窄才會造成呼吸喘、無法正常喝奶等症狀。醫師表示，後鼻孔狹窄是無法在產檢時就發現，新生兒發生的比率約為5千分之1至8千分之1。

▲後鼻孔狹窄無法在產檢時就發現，新生兒發生比率為5千分之1至8千分之1。（圖／門諾醫院提供）

女嬰被送進加護病房後，媽媽忍著剖腹傷口的疼痛，期待每天2次與孩子見面的時光。想起女兒剛出生時一度因呼吸困難情況緊急而發出病危通知，當時真的害怕到不知所措，所幸經由醫療團隊的細心照護，孩子終於可以正常喝奶，張姓婦人放下多日來心中的不安與恐懼，除了帶著哥哥不斷的向妹妹喊話加油，也盼她健康出院早日回家慶祝滿月。

張姓婦人除了相當感動也頻頻向醫師致謝，尤其醫師還特地幫女兒取名「寶妹」，為她帶來滿滿福氣。想起寶妹剛出生時的緊急狀況，為了避免家人擔憂，張婦說即使進到新生兒加護病房探望寶妹時也不敢拍照，深怕自己看了會更傷心，所幸在醫護團隊的細心照料下，寶妹一天比一天進步，更留下喝奶的影像記錄。

▲醫師提醒，出現新生兒不喝奶、厭食等症狀須盡快就醫。（圖／門諾醫院提供）

鄭永隆表示，因為寶妹屬於嚴重的後鼻孔狹窄患者，醫院也將針對眼睛、鼻子、耳朵、心臟及生殖器等器官進行檢查，並近一步送驗染色體是否異常，才能評估是否為罕見疾病CHARGE症候群（聯合畸形），呼籲新手父母，如果發現孩子喝奶無力、嘴唇發紺、厭食等症狀時，應盡快就醫。