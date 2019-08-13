▲雞肉標示引紛爭！衛福部推試辦計畫，賣場屠宰日期全揭露。（圖／示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

雞肉到底能冰多久？該怎麼標示？近日爭議不斷。行政院政委林萬億今（13）日邀集食安辦、衛福部、農委會等召開協商會議，就進口與國產雞肉標示規範取得共識。衛福部表示，將推動試辦計畫，讓大賣場在產品包裝上標示屠宰日期，供消費者參考，近期就會與業者溝通，待試辦半年至1年，再決議是否繼續推行。

食藥署副組長魏任廷表示，為確保消費者能獲得充分資訊，衛福部將先以「鼓勵」的方式，讓業者在產品包裝上標示屠宰或生產日期，初期將以進口及國產雞肉先行試辦，讓業者有充足時間調整進口及國產銷售模式，消費者在使用上也能更安心。

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魏任廷強調，無論是國產或進口食品，均適用食品安全衛生管理法的相關規定，以雞肉為例，應依其屠宰日期或生產日期加上保存期限為其有效日期。輸入食品邊境查核時，也需要申報有效日期才能通過查核。

該項試辦計畫將先從超商、超市、量販店等開始執行。魏任廷表示，近期將邀集業者溝通說明，盡快開始進入試辦流程，並針對願意確實標示屠宰日期的產品核發標章，提高消費者信任。衛生機關也會針對標示日期加強稽查，但礙於目前僅在試辦階段，就算發現未如實標示，恐無法可罰。