香蕉、蘋果都是過敏原！李千那「健檢出爐」崩潰...醫2點突破盲點

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▲蘋果、香蕉、豆腐竟然也名列在過敏原食物中？（圖／pixabay）

文／Cofit營養團隊

藝人李千那日前接受身體過敏原檢測，結果發現除了常見的過敏食物，如蝦子、牛奶之外，甚至連雞肉、牛肉、香蕉、蘋果、芭樂、豆腐等常吃的食物，都不能吃！引起網友一片熱議。

宋晏仁醫師接受Cofit營養團隊採訪，表示過敏可分為兩種，一種是有立即生命危害的急性過敏，另一種則是慢性過敏。李千那做的應該是慢性過敏檢測。

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由於急性過敏由體內IgE抗體造成，通常在接觸抗原後就會立即發生，反應可能包括喉嚨腫脹而造成呼吸困難、腹脹、胃痛或腹痛、氣喘、蕁麻疹、突然的腹瀉或呼吸困難等急性症狀。只要避開過敏原，例如花生等堅果、花粉或是最近熱門電影《寄生上流》中「水蜜桃的毛」，就能改善過敏狀況。

至於慢性過敏，其實很難被發現，因為發作緩慢而且症狀複雜。症狀如長期的疲勞、莫名的頭痛、腸道敏感、關節疼痛、蕁麻疹、濕疹…等，都可能源自於IgG媒介型過敏反應。宋晏仁醫師呼籲，民眾若進行IgG抗體過敏原檢測發現，對某種食物的濃度較高，其實無須擔心過敏而不敢吃。

▲要預防慢性過敏，一定要把腸道菌照顧好，降低發炎機率。（圖／pixabay）

要確認是否定某項食物過敏，得搭配IgE檢測，以及做皮膚、食物激發測試，才能確認是否為過敏原。單做IgG如果檢測出來結果濃度高，可能和當下腸道菌相是否良好，有很大的關係。Cofit營養總監方晴誼表示，我們可能因為不了解自己的體質與過敏的成因，而吃進不適合身體的食物。

方晴誼呼籲，腸道的保健相當的重要，將腸道菌相照顧好，不只能夠降低發炎狀況，還能夠有助於培養易瘦體質。至於如何養好菌相，方晴誼呼籲，還是得多攝取蔬菜、水果及纖維以及優質的蛋白質，盡量遠離高醣或是不好的油脂，以免破壞腸道菌相的健康平衡，導致肥胖、過敏、失眠、憂鬱等疾病的發生。

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