你再廢都不離開！有「這5星座好友」幸運到爆炸　你身邊有幾個？



▲在你身邊也有對你不離不棄的超級好朋友嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

記者李佳蓉／綜合報導



在你身邊，也有願意為你「赴湯蹈火，在所不惜」的知心好友嗎？無論人生再過幾個十年，他們的存在讓你感覺此生沒白活，在你需要人伸出援手，或是需要被安慰的時候，都是一個最安心的存在。占星網站《星座屋》就統整出，如果你的人生中也有「這5星座的」的好友，請好好珍惜，因為是種得來不易的幸運！

1.巨蟹座

對於什麼事情都愛「插一腳」的老人巨蟹座來說，就算你沒有請求協助，他們也會主動伸出援手的，對於朋友的事情總是放在心上，樂於助人也成為日常習慣。朋友有難，自己有能力相助肯定盡心盡力，不帶任何目的、不求回報，他們就是這麼善良，只能說認識他們真的超級Lucky！

2.射手座

說到有情有義的星座，射手肯定榜上有名，他們「急朋友所急」，能為了沒有血緣關係的朋友赴湯蹈火無怨言。此外，他們心胸也很開闊，即使自己吃了悶虧也不計較、不愛記仇，與朋友間的不愉快不會放在心上，一輩子能交到射手好友，能感受到「患難見真情」，因為無論你有多落魄，他們都不會離開，真的很有義氣。



▲雙魚好友心地超善良，只要朋友有難立馬出現在身邊。

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3.雙魚座

有人說雙魚最大弱點是心軟，即使被利用仍一臉呆萌，但換個角度其實是他們心地善良，對朋友毫無戒心。在雙魚心中，朋友相處最重要是真心，無論別人怎麼想，認為自己只要誠心待人就夠了，朋友有難總是義不容辭的出現在身邊。

4.牡羊座

牡羊性格活潑樂觀，對於生活的態度總是積極向上，他們身上總是散發滿滿正能量，相處再久都不覺得累，還能被正向樂觀的氛圍所感染。漸漸的你也習得牡羊身上的豁達、理智和愛笑，可說是受益良多。



5.雙子座

要找交往對象時，雙子是許多人的黑名單，但要當朋友時，可就不一樣了，他們善於交際，懂得人情世故，做朋友直言不諱，但卻不會故意踩雷。在他們的世界裡，朋友無關家庭背景、年齡與利益，都被視為重要的存在，都有被雙子幫助的權利，這點惹人喜歡，讓人很慶幸生命中有他們。