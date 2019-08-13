不喝咖啡就頭痛？「咖啡因戒斷6症狀」醫授改善關鍵！

▲不喝咖啡會頭痛？可能是出現咖啡因戒斷症。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

喝咖啡有減輕頭痛的效果，但有些人卻是「不喝咖啡會頭痛」，明顯對咖啡產生依賴。醫師指出，這種狀況就是咖啡因戒斷症，只要突然停止或減少攝食咖啡因的24小時內出現「頭痛、倦怠、情緒低落、容易焦躁、無法專心和類似感冒的症狀（如噁心、嘔吐、肌肉痠痛）」等，就是咖啡真的喝過量了。

中醫師賴睿昕指出，咖啡因具有血管收縮作用，對於因為血管膨脹而造成的偏頭痛具有顯著效果，咖啡裡面的咖啡因，有促進新陳代謝，因此也有說法是可以輔助減重，咖啡屬於刺激性飲料，會刺激交感神經，刺激胃腸份泌胃酸，促進消化、通便。

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但有些人會喝咖啡喝到，一天不喝，就會覺得昏沉，甚至頭痛、無法專心，在中醫來看也與體質有關，中醫常將「肝鬱氣滯」體質歸類為容易「虛性亢奮」的體質，這類體質的人常見於高張力壓力的生活型態者，常過度動腦，容易想多想西，需要隨時專注，因此特別容易有咖啡因戒斷症，所以喝咖啡會特別舒服，一不喝就渾身不對勁。

▲「早晨」是咖啡的最佳飲用時間，可藉由咖啡提神。（圖／免費圖庫）

賴睿昕說，「早晨」是咖啡的最佳飲用時間，可藉由咖啡提神，若有睡眠障礙，最好上午飲用完畢，中午過後就不要再喝，否則亢奮狀態可能持續到夜晚，甚至影響睡眠品質，但如果睡眠不受咖啡因影響，午餐過後，血糖易上升容易昏昏欲睡，這時來杯咖啡，就有提神效果。

若有咖啡因戒斷症，賴睿昕建議，要先打破原先喝咖啡的規律頻率，慢慢拉長飲用間隔，並將咖啡因含量儘量限制在100毫克（咖啡因中毒的標準是300毫克），即一天只能喝一杯150c.c的咖啡，避免喝黑咖啡，要加入牛奶或是奶精，奶精要選不含氫化植物油、不含反式脂肪的奶精球，通常咖大約只需7～12天，戒癮症狀就會慢慢消退。