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阿公一跌「全身多處骨折」　喝水惹禍...低血鈉「小心多喝水」

陳凱力

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▲▼老人,拐杖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲每日2000 cc的水量，對中風病人卻可能會造成血中鈉離子濃度過低。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一位78歲吳先生(化名)連續多日頭暈、倦怠、沒有精神，而且四肢無力，常常有噁心想吐的感覺，原本以為只是感冒需要休息，結果吳先生卻因活動能力受影響，走路不穩而跌倒，被家人送到急診。檢查後更發現吳先生右手上臂及肋骨多根骨折，其血中鈉離子濃度明顯低於正常值。在醫師給予高濃度鹽水靜脈注射後，吳先生的血中鈉離子濃度逐漸回升，頭暈、疲倦、肢體無力與噁心的感覺也一併消失。

▲阿公一跌「全身多處骨折」　喝水惹禍...這族群「小心多喝水」。（圖／臺大醫院新竹附醫提供）

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▲鄭暉騰醫師表示，「抗利尿激素不適當分泌症候群」除了在中風病人很常見，一些抗憂鬱藥物或精神科用藥也會造成這種症候群。（圖／臺大醫院新竹分院提供）

經醫師診察發現，原來吳老先生過去有中風病史，最近因泌尿道感染，被鼓勵多喝水，以避免再度發生泌尿道感染。然而，原本每日2000 cc的水量，雖然對於一般人而言不會造成不良影響，但對中風病人卻可能會造成血中鈉離子濃度過低。由於中風病人的抗利尿激素會分泌過多，也稱為「抗利尿激素不適當分泌症候群」，造成腎臟持續回收水分到體內，若再加上額外補充過多水分，血液中的鈉離子濃度就被「稀釋」過低，也就造成低血鈉，因而引起很多不適症狀，包括頭暈、頭痛、四肢無力、疲倦，嚴重的病人連人事地都會混亂，甚至會癲癇發作或陷入昏迷。

台大醫院新竹分院腎臟科鄭暉騰醫師表示，「抗利尿激素不適當分泌症候群」除了在中風病人很常見，一些抗憂鬱藥物或精神科用藥也會造成這種症候群。治療的原則是不能飲用過多水分，一般而言，每日限制在1500cc，如果像這位病人有其他醫療目的需要飲用一定量的水分，必要時可以在每日的食物中加入鹽分，「抗利尿激素不適當分泌症候群」的病人也有促進腎臟排出水分而不會排出鈉離子的藥物可以選擇。

鄭暉騰醫師說明，低血鈉還有多原因會造成，包括某些類型的利尿劑，止痛藥，心衰竭、腎功能不佳或肝硬化造成的水腫，甲狀腺功能低下與腎上腺功能低下。所以當有疲倦、頭暈、肢體無力的情形時，也要小心可能是低血鈉造成，找出真正原因加以治療，才不致於嚴重到癲癇或昏迷，或發生跌倒而造成骨折外傷或腦出血的嚴重後果。

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