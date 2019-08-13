男童染腸病毒重症「一度雙腳無力」疾管署：開學前疫情難脫離高峰

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情持續處於高峰，疾病管制署今（13）日公布國內新增1例腸病毒併發重症個案，為中部2歲男童，一度出現雙腳無力等重症病徵被送大醫院收治住院，檢查出感染腸病毒克沙奇A10型感染併發重症，目前已經康復出院。疾管署表示，腸病毒疫情連續四周下降，但幅度較緩，評估開學前仍無法脫離高峰，疫情恐怕會持續至開學後，提醒家長注意。

疾管署防疫醫師林詠青表示，這名男童7月21日開始輕微發燒，隔日發燒持續且出現口腔潰瘍就醫診斷為腸病毒，沒想到晚上再出現下肢無力、活動不佳等症狀回診，經診所醫師建議返回大醫院就醫且收治住院。

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除確認為克沙奇A10型感染併發重症，另經專家研判為急性無力肢體麻痺(AFP)確定病例，所幸個案經治療後病況穩定，三天後出院。衛生單位調查其同住家人並無特別症狀，可能在公共場所與無症狀感染者接觸遭到傳染。

▲腸病毒疫情趨勢，目前持續下降中，但仍高於流行警戒值，屬於高峰期。（圖／記者洪巧藍攝）

疾病管制署監測資料顯示，上週(8月4日至10日)國內腸病毒門急診就診共計14,691人次，較前一週略降3.5%，惟仍處流行高峰期。近四週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，惟近期全國腸病毒71型個案數仍多，今年累計239例腸病毒71型個案，高於2016-2018年同期，以輕症及散發病例為主。

疾管署副署長莊人祥分析，近期腸病毒疫情連續四周下降，但仍處於高峰，評估下降幅度仍緩，而根據過往經驗，腸病毒疫情在暑假開學之後仍會有一波小高峰，本次疫情高峰恐難在開學前下降，高峰恐怕會持續至開學之後。

但觀察今年的高峰期就診人次比去年要多，這也顯示感染腸病毒人數較多，體內產生抗體，估計秋天之後雖有小波疫情，但不至於突然攀升。

林詠青表示，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，今年累積26例腸病毒併發重症病例，包含這名男童在內有19例小於5歲幼兒，約佔3/4。

幼童塑感染腸病毒，且出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，務必立即送大醫院治療，以免錯失治療黃金期。