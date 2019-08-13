多夢淺眠「總是睡不好」　針灸＋中藥雙管齊下能改善

▲中醫師以中藥「逍遙湯」幫眾病患改善睡眠。（圖／中醫大新竹附醫提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

「睡不好」可說是現代人的文明病之一，除了飲食、運動，中醫大附設醫院中醫師沈俐伶以柴胡龍骨牡蠣湯、珍珠母粉、消遙湯等藥方，並輔以針灸改善病患睡眠。沈醫師說，自律神經是負責維持生命基本機能的神經，運作不隨意志改變，分為交感神經和副交感神經，兩者互相平衡、協調器官運作。一旦失調會造成頭痛、疲勞、耳鳴耳塞、口乾、呼吸困難、胸悶、胃潰瘍、焦慮、失眠等症狀，若有上述症狀，還是要儘早就醫改善。

「停經後，10多年都睡不好，還會暈眩需要家人陪同才能出門，經過調養，現在睡得比較好，也可以行動自如！」66歲的葉姓病患表示，從15年前停經後，容易疲倦、頭暈頭脹、睡眠品質差不易入睡淺眠夢多，試過其他治療方法，睡眠品質未見改善，最後求診醫師，給予柴胡龍骨牡蠣湯、珍珠母粉幫助入睡，也加了「消遙湯」加強睡眠品質，組成包含白芍、柴胡、薄荷、甘草、夜交藤、山槴子等，主要可疏肝解鬱、清熱養血、改善情緒不佳、緊張和失眠。

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▲「消遙湯」組成包含白芍、柴胡、薄荷、甘草、夜交藤、山槴子等，主要可疏肝解鬱、清熱養血、改善情緒不佳、緊張和失眠。

此外醫師還加上針灸治療，以百會、足三里等穴道補氣減緩白天的疲倦，率谷、太陽穴、神門、太衝、行間、安眠點等穴位幫助放鬆改善睡眠。患者服用兩個月之後，目前減緩頭暈和頭脹，不只改善睡眠，也從一開始無法自行來就醫，現在已經行動自如了。

另一名24歲目前在攻讀碩士的陳姓病患，兩個月來感到疲倦、肩頸疼痛、情緒低落嚴重到無法入睡，平均兩個小時才睡得著，一早起來又感覺口乾舌躁，影響生活起居。中醫師經問診後認為陳姓病患是因為壓力大，導致自律神經失調造成，給予柴胡龍骨牡蠣湯、珍珠母粉鎮靜安神和真武湯補氣緩解疲勞，兩個禮拜之後明顯改善，目前陳姓患者在30分鐘內已經可以入眠，大大改善睡眠品質。

中醫大新竹附醫中醫師沈俐伶表示，自律神經是負責維持生命基本機能的神經，運作不隨意志改變，分為交感神經和副交感神經。兩者互相平衡、協調器官運作，「交感神經興奮」造成我們的心跳加速、血壓上升、呼吸變快、體溫升高、抑制睡眠；相反地，「副交感神經興奮」則讓我們心跳變緩、血壓下降、呼吸變緩、體溫降低以及啟動睡眠。

如果兩者無法因應身體狀況互相調節，就會造成自律神經失調，一旦失調會造成頭痛、疲勞、耳鳴耳塞、口乾、呼吸困難、胸悶、胃潰瘍、焦慮、失眠等症狀，建議有上述症狀，還是要就醫改善。