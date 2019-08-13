小心吃到中毒！醫揭生酮飲食「2大禁忌族群」：嚴重恐致命

▲「生酮飲食」是食用大量脂肪，適量吃點蛋白質。（圖／免費圖庫，下同）

記者趙于婷／台北報導

近年來，不少名人、網紅鼓吹「生酮飲食」，但其實並不是人人適合。腎臟內科醫師王峯銘指出，「腎臟病患、糖尿病患」若貿然採用生銅飲食，會增加酮酸中毒風險，若情況持續惡化，甚至可能會造成休克致命。

所謂「生酮飲食」是食用大量脂肪，適量吃點蛋白質，至於碳水化合物等含醣食物，攝取量則降到最低，但這種極端飲食模式，可能對腎臟造成負擔，若是糖尿病病友，身體本身便容易產生酮酸。

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王峯銘說明，採用生酮飲食，身體無法藉由醣類獲得充足能量，就會透過肝臟分解脂肪，進而產生酮體，此時酮體便成為身體主要熱量來源，不過這些酮體若數量過多，長期會增加脫水、低血糖、腎結石等機率，也容易加重腎臟負擔，或造成情緒煩躁、抑制食慾現象。

「血糖控制不佳，更要注意酮酸中毒風險！」王峯銘說，過去曾遇到一名年長腎臟病合併糖尿病患者昏迷送醫，仔細檢查發現，這名患者血糖非常高，體內酮體也比一般人多很多，詢問家屬才知道，這名年長患者平常血糖控制很糟糕，也沒有規律服用控制血糖用藥，結果引發糖尿病酮酸中毒。

▲血糖控制不佳，更要注意酮酸中毒風險。



腎臟病患者當中，很高比例是糖尿病引發腎病變。王豐名解釋，糖尿病友細胞無法有效運用葡萄糖，如果血糖控制不好、胰島素功能低落或忘記補充胰島素，身體就會開始燃燒脂肪，比一般人更容易產生酮酸問題。另外，糖尿病友也常合併動脈粥狀硬化病變，若營養攝取失去平衡，攝取過多脂肪，一旦產生高血脂，對心血管健康傷害更大。

王峯銘強調，糖友「本身就是酮酸中毒高危險族群」，飲食上更要多注意，營養攝取要均衡，血糖也要好好控制，才能減少酮酸中毒發生機率；而腎臟病、糖尿病友常需要進行一些飲食限制，但也不是完全不吃碳水化合物，建議諮詢專業營養師建議，不要貿然實施極端飲食，以免傷害身體，引發嚴重併發症。