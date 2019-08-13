17天狂鏟4.1kg！金髮正妹「水煮蛋減肥」超速瘦…DIY2料理網跪求菜單

記者李佳蓉／綜合報導

想要成功甩掉身上一層又一層的肥油，只靠著志力支撐，沒有半年半載看不出成效，讓你數度想放棄嗎？本身網紅兼摸特兒的波痞在Youtube頻道《波痞到底是在幹嘛？》分享自己靠著「水煮蛋減肥法」，只花17天狂鏟4.1公斤，且沒有副作用，並公開瘦身「2道隱藏版料理」，網友看完跪求菜單。

波痞指出，自己從小就是易胖體質，曾試過多種減肥法，甚至吃過超強速減肥藥，在比對各項資料後，選擇高飽足感、高蛋白質及低熱量的「水煮蛋」做為執行瘦身計畫的核心。但她也提醒，由於長時間只吃單一食物恐對身體造成影響，因此此方法僅適合「短期快速減肥」，膽固醇過高者建議勿嘗試。

體重為76.3公斤的波痞，執行水煮蛋減肥法第一週每餐吃2顆水煮蛋，並搭配蔬果擇一，一天只吃兩餐的她，空檔如果肚子餓會額外攝取一顆蛋墊肚子。她坦言，突然縮減食量真的很痛苦，甚至曾飢不擇食偷吃冰箱裡的炸物，持續幾天後發現水煮蛋飽足感長，煮到口感偏乾能撐得更久。若是遇到與朋友聚餐，也盡量挑選高蛋白質、高纖維的食物。第一週驗收從76.3公斤成功降至73.8公斤，體脂也掉了1.3%。

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▲▼波痞減肥激推2道DIY料理深受網友喜愛。（圖／截自《即新聞》）





第二週開始，波痞開始執行第一餐正常飲食，仍以高蛋白質、高纖維的雞肉、魚肉及蔬菜為主，晚餐再食用水煮蛋，並且搭配DIY的「舞菇辣味鹹豆漿」除了提升飽足感外，也能避免無糖豆漿的噁心味道，高蛋白、低熱量又能變換口味。此外，她還推薦自製的雞胸肉涼拌豆芽菜，吃起來有爽感。第二週在身體適應後，開始加入運動，每天踩踏步機30～40分鐘，體重下降幅度更明顯，結果又掉了1.1公斤，截至拍片當天共減了4.1公斤。



▲只花17天速瘦4.1公斤，你也想要試試看嗎？

波痞坦言，自己的體質很難瘦，曾試過每天吃燙青菜、自煮湯麵，天天跑5公里，執行1個月卻只瘦1公斤。她語重心長地說，減肥時應食用有營養但可幫助減肥的食物，而不是「只看熱量」。水煮蛋減肥法效果很明顯，甚至超越吃超強效減肥藥，健康又無副作用。因雞蛋營養價值高，減肥期間體力及膚況維持不錯，不會因迅速減肥，臉部變得垮又黃像喪屍。至於該減肥法適不適用所有人，她則建議，需要自行評估判斷後再執行。

該支影片已吸引35萬網友觀看，300多人敲碗跪求菜單：「想知道雞胸肉涼拌豆芽菜的食譜～～」、「求減肥料理教學！尤其那個豆芽菜」、「想學鹹豆漿」、「求減肥食譜」。也有人說：「感覺妳才50幾公斤而已」、「我無法正餐不吃飽，折磨啊」、「請問這樣會瘦到胸部嗎～」、「請問後來恢復正常飲食之後，體重有回來嗎」。