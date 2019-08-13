小心冰淇淋生菌數超標！吃火鍋的「9大食安關鍵」你注意沒？

▲餐廳標示、食材擺放、人員服務都是火鍋食安該列入考量的重點。（圖／食力提供，下同）

文／李群方、葉佩珒

不論天氣好壞、氣溫高低，你也總是喜歡三五好友相約到火鍋店聚聚嗎？你們都是怎麼選擇店家的呢？其實，餐廳標示、食材擺放、人員服務都是該列入考量的重點！

從行政院衛生福利部食品藥物管理署進行火鍋料與火鍋餐飲業者抽驗調查中，顯示台灣的生鮮蔬果農藥殘留比例高，豆腐類製品也是違規的常勝軍，火鍋餐飲業者更常有標示不實的情形，身為消費者的你知道自己吃下什麼嗎？火鍋店環境整潔不合格，這樣如何安心吃？就讓《食力》為你分析火鍋安全大小事，讓你在家吃或去火鍋店，都能吃得安全又開心！

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火鍋產業門檻較低，是許多人創業的選擇之一，街邊的火鍋店開了一間又一間，到底這些火鍋店合不合格？根據食藥署對火鍋業者的抽查資料顯示，食品業者登錄也是重點抽驗項目之一，主要的目的是為了對業者進行輔導或管理，對產業而言則是能夠提升食品衛生安全品質，帶動產業發展。

▲▼2016-2018年火鍋食材抽驗不合格品項。

這家店安全嗎？張開眼睛看清楚！

1.廣告也要求真求實！

為了吸引更多消費者，有許多的店家都會推出吸睛的廣告詞聲稱能喝了湯頭能改善生理機能，或宣傳自家產品具有醫療效能等誇大不實的內容，這些通通不合法！獨特的宣傳方式當然容易使消費者停留，但若是會令人產生誤解或是違反醫療效能認定基準的廣告都該依法撤除！

2.這些標示都明確嗎？是否為基因改造食品也要標！

基改食品雖然沒有安全性問題，但為了免除消費者疑慮，讓大家能夠清楚作選擇，若食品業所提供的食材是具有基因改造食品原料者，都應於菜單或明顯處標示「基因改造」或「含基因改造」字樣。

湯底食材和調味料標示要清楚！

根據食安法湯底標示規定，湯底的製作方式需要清楚標示出主要食材、風味調味料兩樣內容。簡單來說，業者需要在消費者能夠清楚看見的位置（如：菜單、看板）做出湯底的標示。

標示內容則包括湯底中含量最多或店家宣稱的食材，若有添加風味調味料（如：高湯粉、高湯塊）則需將成份逐一展開。業者明確標示湯底，除了能讓消費者食得安心更能留住消費者的心！

▲吃火鍋也要注意食安。

3.肉食主義者注意！吃的「牛」來自哪裡？

在任何一間有販售牛肉相關產品的餐廳都應該要作清楚的標示，所有含有牛肉以及任何牛可食部位原料的原產地（國），都應該標示於清楚明顯的地方！如欲選擇不含萊克多巴胺的牛肉或牛可食部位相關食品，則可藉由牛肉及牛可食部位原料原產地標示，加以選擇。

4.重組肉和注脂肉各是什麼？

重組肉的定義簡單來說就是「兩塊肉以上」經組合、黏著或壓型等一種或多種加工過程所製造出來的肉品，重組肉產品可以「重組」、「組合」等字義作為標示，以不致使消費者誤解為原則。注脂肉是在肉塊中注入油脂，雖然不屬於重組肉，但依標示規定，必須加註「注脂肉」，以上兩種肉品都應加上「僅供熟食」的警語！

5.冷藏食品櫃，要美觀也要心安！

在吃到飽的餐廳，琳瑯滿目的食材全部都在冷藏櫃當中一字排開，除了挑選自己喜愛的之外，冷藏櫃的溫度你一定要注意！7°C～60°C是大多數細菌快速繁殖的溫度帶，因此存放在冷藏櫃的食物最佳的保存溫度是凍結點到攝氏7度這個溫度帶（約1°C ～7°C），業者需要在冷藏櫃明顯的地方擺放溫度計，並定時作記錄，消費者選擇食材時記得先看看冷藏櫃的溫度，以免沒有調節正確的溫度造成細菌滋生。

▲專家教你看懂火鍋店注意事項。

6.煮熟再吃最安心！

火鍋是最方便且可同時品嘗到各種食材的好選擇，不論是火鍋料或是生鮮肉品，建議大家在食用火鍋時，把所有的食材全部都煮到熟透之後再做食用，以避免將微生物吃下肚！

7.火鍋好夥伴冰淇淋 要注意生菌數超標

許多火鍋店都會提供自助冰淇淋讓消費者當飯後甜點，但冰淇淋櫃的衛生千萬不能忽視！放冰淇淋勺的地方要用流動水來清洗使用後的勺子，若是放於固定的容器中，要確定其內部用來清洗的水是否有定期更換，以免交叉汙染或生菌數超標的問題產生！

8.餐廳內場也要把關！食材不落地！

放在倉庫中的物品要分類存放於棧板、貨架上等地方，不能直接放置於地面上，分別妥善保存、整齊堆放，避免污染及腐敗，並遵守先進先出的原則，及定期檢查標示或品質狀態，才能保持食材的乾淨衛生！

製備過程避免交叉汙染！

內場的環境整潔非常重要！現在有很多餐廳都推出半開放式廚房，讓消費者能夠看見整個置備過程，置備區的器具、用品、食材都應該保持乾淨且整潔，以避免交叉汙染的情形產生。

9.服裝儀容很重要！

廚房內部員工，因會接觸到食材，要注意的細節就更多了，必須配戴帽子或髮罩以免頭髮散落於食材中；口罩也必須使用拋棄形式，以防止飛沫傳染病菌；須穿著整潔乾淨的工作服，不能配戴任何飾品；工作圍裙需每天清洗，離開操作區時（如：倒垃圾、上廁所）要脫下擺放於乾淨的暫放區；進入工作區需更換為工作鞋，防水防滑，保護人員的安全！

你應該要知道的食事

吃火鍋選擇店家時，食材和湯底的標示、冷藏食品櫃和冰淇淋櫃的設置，到餐廳內場食材器具整潔和廚房員工的服裝儀容都應該列入考量的重點，在享受美食的同時，吃得安心才能更放心！

本文由食力food NEXT【火鍋食安點點名！進火鍋店你該注意這些！】授權提供