不只增強寶寶腦力！營養師揭「餵母乳5大好處」：還有助瘦身

▲餵母乳可以好好幫助媽媽減去多餘的重量。（圖／達志示意圖）

文／林世航營養師

你知道每年的8月1日到8月7日是國際母乳哺育週嗎？今年宣導主題為「增能家長，啟動哺乳（Empower parents、Enable breastfeeding）」，強調伴侶、家人、職場與社會的支持都能改善與營造促進母乳哺育的環境。

剛好8月8日就是父親節，提醒孩子的爸要多幫忙分攤，注意媽媽們餵母乳的狀況，當媽媽的最佳幫手。好食課營養師也要透過這個時節，和爸媽們分享母乳的優勢，也分享幾個發奶的原則，讓媽媽們不用擔心母乳量和母奶品質！

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▲餵母乳有助寶寶大腦發展。（圖／好食課提供，下同）

母乳好處多多，能餵母乳最好

母奶是最適合寶寶的食物，母乳所含的脂肪、蛋白質比例與組成更適合寶寶，且也更容易讓寶寶消化吸收！不僅在營養素組成外，母乳也含有高比例的免疫球蛋白、乳鐵蛋白等抗菌物質，能建立起寶寶的免疫防線。

研究顯示，以母乳哺餵的寶寶，將來發生氣喘、過敏的風險較低，也能幫助寶寶腸道菌相的健全，甚至有助於寶寶腦部的發展，甚至還有研究發現母乳哺餵達2年的寶寶能有較高的IQ，這顯示母乳對寶寶來說，真的是百益而無一害。

不僅對寶寶好，餵母乳對媽媽也有十分助益！

媽媽們在經過懷胎十月與生產後坐月子，身材常常會有些走樣，對於媽媽來說，最想要的就是在產後快速恢復曼妙的體態！餵母乳就是關鍵的一步！

為了合成足夠的母乳，和提供充足的母乳養分，媽媽的身體每天會多消耗300至500大卡的熱量，若以哺乳1年來算，總共會消耗約15萬大卡，以理論值計算約是19公斤的熱量，所以餵母乳可以好好幫助媽媽減去多餘的重量！

母乳哺育率尚待努力，媽媽們因沒奶沒時間所苦

不過依照目前的調查，台灣的母乳哺育的狀況並不是十分普遍，根據先前的報導與調查（連結），國人六個月以下，純母乳哺育率只有46.2%，而哺乳超過半年者則僅有5成，這遠遠低於世界衛生組織設定於2030年的目標：6個月哺育率要到70%！

▲6個月內純母乳哺育率。

母乳這麼好，為什麼母乳哺育率那麼低呢？

其實有好幾個面向可以探討，台灣母乳哺育聯合學會的許理事長在報導中有提到，職場問題十分嚴重，如：時間限制、不方便保存母乳或無哺乳室等，都是媽媽們放棄哺乳的原因。而且，當開始減少哺乳或擠乳的次數與時間，乳腺分泌能力就會開始減低而影響母乳品質，而母乳量的不足，正是超過大多數媽媽放棄哺乳的原因

發奶，是許多媽媽關注的事情，乳量依體質而定，但也可以透過飲食而改善的，但其中也存在著許多迷思，因此好食課營養師接下來要列出三個發奶與增加母乳品質的重點，讓爸媽們可以輕鬆哺餵母乳！

餵母乳，發奶三原則！

1. 攝取足夠的水分、蛋白質、鈣質與鐵質

母奶裡有98%是水分，因此攝取足夠的水分絕對是要有充足母乳的關鍵！目前的研究尚未證實多喝水可以增加母奶量，但因為餵母乳會消耗水份，當攝取不足時也就可能發生脫水問題，所以建議媽媽要攝取足夠的水分。

除了水以外，母奶內的鈣質、鐵質、蛋白質等營養素是固定量，也代表補充並不會增加母乳中的含量，但是當攝取不足時，這些營養素會從媽媽體內儲存的流到母奶中，造成媽媽的缺乏問題，所以媽媽們也要攝取足夠的蛋白質、鈣質與鐵質。

2. 選擇有科學實證的補充品：鷄精、維生素D、DHA

目前網路上有流傳著許多發奶、改善母乳品質的補充品，像是黑麥汁、奶茶、黑豆水、豆漿等等，這些大部分是基於「補充水分」的理論來發奶，但目前都尚未有實證認為喝這些飲品有助於發奶。這些飲品又常常含有大量的糖類，反而增加媽媽的熱量負擔！

目前有證實能增加母乳品質與母乳量的補充品並不多，好食課列出三種有實證根據的補充品，讓媽媽們參考：

➤ 鷄精：能增加母乳量和母乳營養素。在2004年，臺北醫學大學的研究發現（連結），每餐攝取1罐鷄精有助於提升乳鐵蛋白（+34%）、上皮生長因子（+62%）與乙型轉化生長因子（+196%）。

在早些時候，對岸也有研究發現每餐攝取1瓶鷄精的媽媽，母乳量有顯著較多的狀況（連結）。所以媽媽們想要發奶，增加母奶的抗菌物質，可以選擇補充鷄精！

▲每餐一罐雞精有助增加母乳營養素。

➤ 維生素D：維生素D與骨質健康十分相關，寶寶的維生素D狀況取決於懷孕時媽媽的狀態，但台灣女性體內維生素D的狀況普遍不佳，這也使得寶寶的維生素D狀況堪慮。研究顯示，媽媽補充維生素D豐富的食物或補充劑，可以有助於增加母乳的維生素D含量（連結）！

➤ DHA：DHA是腦部發展重要的關鍵，研究顯示媽媽在哺乳期間若有補充DHA，可以增加母乳的DHA含量（連結1、連結2），所以媽媽們可以吃一些鯖魚、鮭魚，也可以選擇可信賴的魚油，幫助補充DHA。

▲DHA是腦部發展重要的關鍵。

3. 心情放輕鬆

雖然母乳哺餵是趨勢，也是幫助寶寶生長的關鍵！但造成媽媽的壓力，反而可能會減低母乳量（連結），而且可能會讓媽媽提早放棄哺乳。所以要有好的母乳，媽媽們要放輕鬆，若真的擠不出母乳，在醫師與營養師的指示下，也可以選擇搭配配方乳，別把哺乳的壓力無限放大！

最後，別以為餵母奶只是媽媽的責任喔！有許多研究都發現，若爸爸對母乳有正確認知與正向態度，都可以實際改善媽媽哺餵母乳的狀況（連結），所以爸爸們也要和媽媽一起努力，才能讓寶寶有最佳的營養來源！

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