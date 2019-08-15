不回訊息卻po文！專家神分析「真相超傷人」...你也心寒過嗎？



▲聊天沒回消息，對方卻更新社群動態，到底是什麼意思？（圖／記者李佳蓉攝）

文／朱清

以前有朋友是做代購的，他的態度很差。平時找他，我問多了他就回覆慢；我討價還價他乾脆不理。隔不了幾日，他又會在朋友圈裡冒泡，指桑罵槐的說：「現在的顧客啊，真是話多、難惹，也不看看買了多少錢的東西。」當時我挺憤然。明明看清了某些人，卻沒法輕易翻臉，不能輕易拆穿。再後來呢，這類情況並不少見，漸也成了習慣。

他回覆朋友圈評論時，幾乎回覆了所有人，唯獨跳過了我；我發匿名訊息，他親暱的回覆，卻無視我同一時間的留言；厚著臉皮找他三次，他沒理我一次，最後簡單回了個「哦」。

從這時我開始懂了。是啊，這是一個資訊爆炸、爭分奪秒的速食年代。可不知從何時起，朋友圈成了結識一個人的名片，對話方塊成了溝通你和我的信籤。就連微信，也搖身變作「一言不合就絕交」的利器。只可惜，成人世界裡，最多的不是體諒，不是共用，而是權衡。你我可以互慰冷熱、彼此敷藥，也可以豔時盈懷、萎時丟棄，這都算不上錯。

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前段時間，網路上被一篇熱門文章〈不回微信前，請別發朋友圈〉洗版。初看時，大夥兒難免心有戚戚，連拍大腿，哭訴自己曾受冷遇的心酸。可仔細想想，這邏輯，實在是經不起推敲。「你理她卻不理我，這不是差別對待嗎？」、「你有新動態，怎麼就沒空陪我聊天啊？」

事實上，發朋友圈和回微信，一個主動，一個被動，壓根不是一回事兒。他發朋友圈，可能是他此時所需，或者因工作要求，又或急需發洩他的情感；他不理睬你，也許是漏看了消息，組織不好語言，或是清空通知後忘了回覆你。



▲對方沒有及時回覆訊息，並不代表對方忽略或不在乎你。（圖／記者李佳蓉攝）

如果在你眼裡，對方沒有及時回覆微信，就表示他輕視、忽略、看不起你，是不是太草率了？如果你只是因為他偶爾點讚、評論或轉發，就認定對方是知己、是摯友，又是否太浮於表面？

想來，真正的關心和在乎，是知曉你的狼狽，體諒你的心急；是可秉燭夜談，也可雨裡狂歡。那些鼓吹著「不回微信前，請別發朋友圈」的人，他們真正在意的，並非對方多麼情商低、沒修養，而是害怕自己被嫌棄、被漠視。

我和閨密阿星，就是那種幾個月不聯絡，再見面依然熟絡親切的知己。我們都知曉彼此的社交懶、相處慢。便也不會苛責對方昨日忘回的資訊、上週沒聽的語音。記得前段時間，我狀態不太好。身體抱恙，瑣事纏身，每天怨氣藏不住。便只好隔三岔五地，發微信騷擾她，叨叨自己這裡煩、那裡亂。然而發了數十條消息，阿星卻隻字未回。

本以為，她隱藏了我的訊息，懶得收下我這波負能量。未承想，三天之後，阿星打了一通電話給我，「你做好心理準備，我要跨過半個中國，來看妳了！」當時我鼻子一抽，眼淚都嚇了出來。便惱她：「那妳幹嘛不回我啊？都以為妳不要我啦。」

閨密在那頭噗哧一笑：「妳這丫頭，勸妳一百句不如見面來個大熊抱。」現在想想，說的也是沒錯。回與不回，發與不發，也許並不能說明什麼。社交軟體既拉近距離，也會豎起屏障。當你看不見我的情緒跟想法，當我觸不到你的真實處境，彼此的默契和理解，才最重要。



▲有些閨密是好幾個月不聯絡，再見面依然能熟絡親切。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

《解憂雜貨店》裡，店主老爺爺曾說過：「人的心聲是絕對不能無視的。我們的聲音渴望被聽到，無論以什麼樣的形式。」說真的，我們都一樣，誰沒有感性、極端或胡思亂想的時候，誰不渴望被身邊朋友珍視和尊重。

我能理解女孩們被男友冷落的怨氣，刪他好友的不甘；也經歷過鼓足勇氣去投稿，石沉大海般的沉默與空白。然而，相處這件事，其實也就八個字：我自傾杯，君且隨意。

若她是你在乎之人，一條微信，不如一條短信；一條短信，不如一個電話；一個電話，不如一次相見；若他是你尋常之友，別總到了求助的時候才去接近他人，別總想著落下便宜還不欠人情。在指責他人「沒教養、情商低」之前，不如想想，你的事情很緊急嗎？你的表達足夠清晰嗎？你是否存在私心，渴望凡事以你為先？

當真心被碾碎、訴求被無視，你要做的，不是盲目抱怨，而是接受一次次艱澀而澈底的自我重構—是哭鬧冷戰，還是換位思考？是心懷不爽，還是實力說話？選擇權在你。

最後，願每一個「被忽視」的人，把心裡那些硌（按：音同各，碰到堅硬不平的東西而引起損傷）人的小石頭撿起來，捏碎它。

本文摘自《別用嘴上的佛系，掩飾你內心的焦慮》／朱清（中國新生代超人氣作者）／大是文化出版