想擠粉刺？醫提出「最佳時間點」　但千萬別動用這部位

▲擠粉刺示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣夏天悶熱，臉部出油阻塞毛孔，也讓青春痘、粉刺齊發，讓許多民眾陷入擠與不擠的內心拉鋸戰中。皮膚科醫師表示，洗完臉是處理粉刺的最佳時機，但切忌用「指尖」施力，否則可能會讓臉部留下坑洞疤痕。

開業皮膚科醫師徐常捷表示，「電視廣告的洗臉方式都太優雅了！」臉部T字部位最容易出油，洗臉時需要加強搓揉，才能讓洗面乳深入毛孔、帶走油污。而遇到長粉刺、痘痘的部位，則可以用手指在該部位畫圈圈，以便後續處理。

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洗完臉後該如何處理粉刺？徐常捷提到，可以用濕布輕輕壓鼻子，也可藉助指腹的力量，從鼻翼旁邊擠出粉刺，在用化妝棉、衛生紙沾取丟棄。不過，他也提醒，粉刺用指甲用力擠壓，「不成功便成仁」，擠得出來倒還好，但大部份民眾都會用力過猛，反而將發炎物質推向更深層肌膚，造成發炎範圍擴大。

最後，徐常睫表示，發炎的痘痘不建議自行擠壓，一來是通常「戳不破」，而來是皮膚太薄，「壓了反而容易留疤」。若已知痘痘肌的民眾，在洗面乳選用上，可考慮多層慕斯的劑型，也可選用含有低濃度杏仁酸、果酸等成分，加速痘痘代謝率，並配合洗臉後保濕，才能遏止粉刺繼續生長。