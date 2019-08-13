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總遇到渣男！這3星座女夯炸「卻全是爛桃花」...榜上有你嗎？

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▲▼有感保養超EZ！3步驟肌膚透出女神級晶瑩剔透　桃花朵朵開。（圖／免費圖庫pakutaso.com）
▲哪幾個星座堪稱夯姐呢？（圖／免費圖庫pakutaso.com）

記者林妤柔／綜合報導

有些女生桃花非常旺，令人羨慕，殊不知那些桃花滿滿的人也有自己的苦衷。根據《第一星座網》分析，這3星座女堪稱「夯姐」，但夯歸夯，也常遇到渣男，甚至寧願不要這些爛桃花。那到底是哪幾個星座那麼夯呢？一起來看看吧！

1.天蠍女
天蠍女的神秘感讓男生想征服，但是天蠍女其實對此感到很厭煩，因為已經明確的拒絕，對方還是聽不懂，認為她們是在欲擒故縱，更想征服了。雖然周遭的人都羨慕天蠍夯，但這些痛苦狀況只有天蠍自己知道，而天蠍又屬於痛苦默默承受型，只好往肚裡吞。

▲翻白眼。（圖／視覺中國）
▲已經明確的拒絕，對方還是聽不懂，天蠍女就很受不了。（圖／視覺中國）

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2.雙魚女
雙魚女的桃花非常多，但真正有心的人卻寥寥無幾，因為雙魚座相當單純，對於愛情又有許多幻想，這種個性反而吸引許多意圖不軌的人，在雙魚周圍打轉。這些渣男不想談戀愛，只想玩弄雙魚的感情，使雙魚經常在感情中受到傷害。

3.天秤女
天秤女外貌長得都不差，個性溫和有禮、氣質出眾，處理事情又圓融，人緣也相當好，因此追求者也很多。雖然天秤能力強，卻不擅長處理爛桃花，她們會在乎對方的顏面，擔心若說得太直接，會傷到對方自尊；說得太委婉，對方聽不懂，因此每次遇到爛桃花，天秤都不知如何是好。

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關鍵字： 星座 愛情 兩性 交往 渣男 桃花
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