拉鍊壞了別急丟！必學「4招補救技巧」...靠一根叉子就能修

▲外套拉鍊開叉、鬆脫、卡死，可以使用小技巧解套。（圖／記者謝承恩攝）

記者謝承恩／綜合報導

拉鍊一扯壞，不管是卡死、裂兩半、拉鍊頭整個脫落，深怕好好的外套、包包跟著報銷！若是拿去給人家換拉鍊，又花掉一筆工錢和時間，丟掉又覺得太心痛！《ETtoday新聞雲》決定蒐集了許多在家也能DIY修理的小撇步，各位不妨可以在家試試。

狀況一：拉鍊卡死

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如果拉鍊卡死，請不要在蠻力硬扯，避免拉鍊頭脫離齒軌，越弄越糟。首先準備一根鉛筆和棉花棒，拿鉛筆的筆頭先在拉鍊卡死的齒軌上塗抹，讓筆芯的石磨幫助拉鍊減少摩擦力，也可以拿棉花棒將粉末均勻散佈在鉛筆伸不進去的縫隙，之後再將拉鍊上下左右輕輕鬆動即可。如果這招沒用，還可以使用肥皂、蠟燭或唇膏來潤滑。

狀況二：拉鍊分岔、合不攏

拉鍊用久了，接合處的牙齒會逐漸無法合壟而鬆脫，即使往上拉齊，雙手輕輕一撥就會分離變成「X字型」，這時候可以拿老虎鉗在牙齒兩邊軌道上，各輕壓一下，要注意不要一下子壓太大力避免變型，兩手輕壓拉鍊末端像上一拉，就可以輕鬆將牙齒密合了。

▲拉鍊叉開後，可以用老虎鉗輕壓紅圈處。（圖／記者謝承恩攝）

狀況三：拉鍊向下滑動

這常發生牛仔褲、窄裙等拉鍊上，當拉鍊越拉越鬆，無法固定在同一個位置上，可能不注意就會春光外洩超尷尬，可以準備一個鑰匙圈穿過拉鍊頭，並在拉起後固定在鈕扣上，就不怕肚子太大、走動害拉鍊滑位啦！

▲牛仔褲拉鍊鬆滑，可以用鑰匙鐵圈固定在鈕扣上。（圖／記者謝承恩攝）

狀況四：拉鍊頭脫落

日本推特就有網友分享，當你的拉鍊頭跟齒軌已經脫落，可以準備一個鐵叉子，架在桌子邊緣，並將拉鍊扣環固定在叉尖上，同時將兩條齒軌對齊，同時朝叉子方向拉下，就可以讓拉鍊三位一體，乖乖扣上。







