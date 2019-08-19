「被掐住脖子」無法呼吸！60歲老菸槍「這病」遇高溫就惡化

【健康醫療網記者田柏升／報導】台灣夏季氣溫年年創新高，悶熱空氣吸入肺部，刺激支氣管，恐使肺阻塞患者病情急性惡化。一名60歲的老菸槍，菸齡超過40年，長期出現喘、咳、痰的症狀卻以為是感冒好不了，而不以為意。近來，連日高溫讓他走沒兩步就喘的上氣不接下氣，某天早上只是起身坐著，就像被人掐住脖子、無法呼吸，緊急送醫後確診為中重度肺阻塞。

非秋冬專屬！ 高溫35度 肺阻塞急性惡化住院率增4成

過去大家總認為肺阻塞好發於秋冬，事實上「高溫」會讓患者病況變得更嚴重。亞東紀念醫院胸腔內科鄭世隆主任表示，肺阻塞為慢性發炎所造成的呼吸道阻塞疾病，而高溫容易導致血管擴張，血流量比平時高，當心臟負擔變大、心跳加速，連帶會讓喘的症狀更加明顯。另一方面，當血管擴張時，體內發炎物質也隨著血液循環到達肺部，無形中也使得肺阻塞患者急性惡化、住院率隨之提升。

從門診觀察，夏季肺阻塞發作的就診率並不亞於秋冬。美國研究也發現，攝氏29度以上，只要每增加1度，肺阻塞住院風險就增加7.6%，台灣7、8月動輒高達35度，推估急性惡化住院率恐增4成之高。

請繼續往下閱讀...

喘咳痰年奪6千人性命 階梯式治療助遠離致命風險

肺功能受損不可逆，肺阻塞更高居國人十大死因第7位，年奪走6千人的性命。鄭世隆主任指出，喘、咳、痰多半被誤認為感冒，但感冒的症狀並不會持續出現，因此，建議民眾一旦持續出現喘、咳、痰長達1個月以上應提高警覺。

早期發現、早期治療，便能降低急性惡化的死亡威脅。鄭主任表示，臨床治療建議採取階梯式治療，病況輕微者，可使用一種或單方氣管擴張劑；病情較嚴重者，則可使用2種擴張劑，一旦發炎狀況持續且反覆發作，則會建議加上吸入型類固醇，3種藥物一起使用，改善慢性發炎問題。

定期檢查 亞東醫院肺阻塞衛教階梯即刻開跑

為落實肺阻塞篩檢生活化，強化民眾對肺阻塞症狀的認知，今年臺灣胸腔暨重症加護醫學會與亞東醫院等全台10家醫院合作，於醫院設置肺阻塞衛教階梯，並結合「一分鐘登階．肺阻塞罹病風險評估量表」，讓民眾在登階時，同時評估罹病風險，並從衛教資訊中找到正確就診科別。

鄭世隆主任最後也提醒，40歲以上抽菸族、長期接受粉塵曝露的職業，若長期出現喘、咳、痰問題，且一分鐘無法爬完30階階梯，為肺阻塞的高危險群，建議盡快到胸腔內科檢查，確保健康身體。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康 就是愛家最好的禮物

資料來源： healthnews.com.tw