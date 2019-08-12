曖昧前必備！這3習慣女方印象「加分到爆」...好感原來這樣來

記者林妤柔／綜合報導

女生相當看感覺，這些感覺無非從小地方看起，然後逐漸累積好感度。但該怎麼做，才能累積好感度？兩性插畫家貝克書就來教大家，先培養這3個小習慣，從而散發你的人格魅力，女生就會瞬間對你加分不少。

1.追尋熱情做事

貝克書表示，可以是在那個領域是高手、該圈子知道你，或是提到某項專業時，你會很有自信。因為這代表你研究的夠深、練得很久，只要很喜歡，那就是你的熱情。對於該專業的熱情會產生能量，也使你思考時的邏輯，容易用你從事熱情那方面的經驗去判斷和思考，這時講起話來就會散發熱情，有些人講到自己喜歡的東西，眼睛會發亮，這時他就有吸引力，也很容易脫穎而出。



▲講自己喜歡的東西講到眼睛發亮，對女生來說相當有吸引力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

請繼續往下閱讀...

2.善於表達

貝克書表示，試著跟家人、朋友、女生說出內心話，試著聊天，而不是侷限自己。善於表達是一個技能，要試著多說，把限制拿掉，才能越來越會表達。同時觀察到對方的反應給予即時正確的言詞。很多人不是不會說話、不會表達，而是自己把自己限制住，害怕對方怎麼看自己，要先嘗試拋出來說話，才知道什麼東西冒犯到人。當慢慢訓練社交技能、善於表達後，熱情自然會傳達出去。

3.影響者還是被影響者

貝克書指出，並不是像權威的欺壓別人，而是善於分享、樂於助人，例如當大家不知道要吃什麼時提意見；跟所有人互動時遇到衝突願意解決；大家沉默時，願意主導話題讓話題活絡起來。他強調，不用先考慮自身能力，只要有勇氣站出來，就讓女生產生出吸引力，讓女生對你有好感、甚至喜歡你。