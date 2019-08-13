硬不起來...男子上網買藥壯陽「吃一週昏厥」醫檢查驚：這藥不對





▲勃起功能障礙讓男性困擾又難以啟齒。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

若有不舉問題千萬別只在網路找解決方案，更不要網購藥物。一名40多歲的男性，近期在性事表現不理想，在網路上購買號稱可以治療勃起功能障礙的藍色小藥丸，服用一週過去，還不見性功能改善，卻因為嚴重頭暈、全身疲軟乏力被送急診，呈現嚴重低血糖狀態，原因全在那顆藥丸當中混有降血糖成分。

收治個案的林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜指出，經檢查該名男性飲食正常，也沒有糖尿病卻發生低血糖，在了解他曾經服用網購不明藥物，把剩餘藥物送驗發現有治療糖尿病的降血糖成分，低血糖嚴重時恐休克，比高血糖還危險。

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根據台灣男性學醫學會一項最新性愛品質調查，40歲以下青壯年男性自評勃起功能不理想竟高達四成，勃起硬度困擾的男性中，真正曾經使用勃起功能障礙藥物約22%，但真正就醫者僅有0.05%；且有近三成男性表達擔心使用藥物會被別人或性伴侶發現，覺得沒面子，甚至有人曾躲到車子、陽台、廁所服藥。

▲泌尿科醫師呼籲不要誤信網路偽藥。（圖／記者洪巧藍攝）



台灣男性學醫學會理事長張宏江表示，許多男性面對勃起功能障礙問題不願就醫，卻寧可在網路上找答案或解決方式，這個現象是一大隱憂，其實網路上充斥著許多以假亂真的藥物網站，一不小心就會落入偽藥陷阱。

陳煜表示，除了逃避就診尷尬，還有人誤以為西藥傷身，希望靠食補來改善，常常誤信一些廣告噱頭，上網亂買來路不明的藥物。他說，民眾若幸運，可能只是吃到一般澱粉，沒有效果也就罷了，運氣不好還可能因為產品成分複雜、不純造成其他難以預估的後遺症。

引起勃起功能障礙的原因有很多面向，開業泌尿科醫師張美玉表示，除了身體老化之外，可能還有內科方面疾病糖尿病、高血壓、神經性疾病等，本身服用的藥物也可能產生影響，年輕族群還可能是壓力等心因性因素，應該先尋求專業醫師協助釐清問題，再來服藥。

陳煜提醒，主管機關核准的勃起功能障礙藥物需經醫師處方，或持處方箋至合法藥局取得。網路販售藥物經常假借原廠官網名義，宣稱其為原廠代理或平行輸入；這些來路不明之藥品，經各原廠化驗後皆證實100%是偽藥。